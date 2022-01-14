“Сумую за теплими речами”. Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики

Українська співачка Надя Дорофєєва показала нову світлину з відпочинку.
Нею зірка поділилась в всоєму Інстаграм-блозі.
Дорофєєва з Дантесом зараз відпочивають у сонячній Мексиці.
Артистка вирішила похвалитися своїм декольте у яскравому купальнику і рожевій кепці.
— Бліїїн, так сумую за теплими речами, – з іронією, мабуть, підписала Дорофеєєва.
Допис за день встиг зібрати майже 100 тисяч переглядів.Також по темі: Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої "Худа та нервова". Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку
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Фото: nadyadorofeeva