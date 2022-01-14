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ICTV Ранок 14.01.2022 19:15
14.01.2022 19:15
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“Сумую за теплими речами”. Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики

“Сумую за теплими речами”. Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики

Українська співачка Надя Дорофєєва показала нову світлину з відпочинку.

Нею зірка поділилась в всоєму Інстаграм-блозі.

Дорофєєва з Дантесом зараз відпочивають у сонячній Мексиці.

Артистка вирішила похвалитися своїм декольте у яскравому купальнику і рожевій кепці.

— Бліїїн, так сумую за теплими речами, – з іронією, мабуть, підписала Дорофеєєва.

Допис за день встиг зібрати майже 100 тисяч переглядів.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

Фото: nadyadorofeeva

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Теги: інстаграм зірок, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
14.01.2022 19:15



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