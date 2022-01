Корисні властивості рису: чому крупу варто додати до свого раціону

Чому варто додати рис до свого раціону та чим він корисний.

Рис прийшов до нас з азіатської кухні й став одним із найпопулярніших компонентів нашого харчування.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив дізнатись, які ж корисні властивості рису, та поділитись цим з тобою.

Рис має в своєму складі багато вітамінів групи В. Це сприяє покращенню стану нігтів. Вони мають здоровий колір та стають міцними.

Окрім того, ця крупа сповільнює старіння. Секрет молодості японок розкритий!

На відміну від інших злаків, у рисі відсутній глютен, який є дуже сильним алергеном.

Тому рис радять при різноманітних дієтах і він рідко може бути комусь протипоказаний.

Вживайте каші з цієї крупи та використовуйте олію з неї з задоволенням.

Будь впевнений, рис принесе тобі тільки користь.

Рис є низькокалорійним та не є важким для роботи нашої травної системи. Тому його радять починати вживати після тривалого голодування.

Також ця крупа допомагає відновити нормальну харчову поведінку після анорексії.

Оскільки крупа взаємодіє з натрієм. Це дозволяє виводити з нашого організму всі непотрібні солі і покращувати обмін речовин.

У рисі є лецитин, а він сприяє активній мозковій діяльності.

Нестача цієї речовини призводить до розсіяного склерозу та недоумства.

Велика кількість калію та малий вміст солей у рисі допомагають підтримувати здоров’я наших суглобів.

Тому лікарі радять додати до свого раціону крупу тим, хто має з цим проблеми, що сприятиме очищенню та підтримці здорового стану суглобів.

Білок, вітаміни групи В, клітковина та складні вуглеводи сприяють відновленню й росту мускулатури.

Ця крупа корисна тим, хто хоче збільшитись в об’ємах за рахунок м’язової маси.

Також енергетична цінність цієї крупи дозволяє отримати достатню кількість енергії.

Якщо ти людина, яка в день витрачає багато кілокалорій, то рис саме для тебе.

Тепер ти знаєш, чому варто додати рис до свого раціону. Готуй із цієї крупи страви, користуйся рисовою олією та будь здоровим.

Фото: Pixabay

