Червоне, рожеве, біле: 5 корисних властивостей вина

Корисні властивості вина — чому варто пити цей п’янкий напій.

Ми п’ємо його з хорошим обідом. Ми бажаємо цього після довгого і важкого дня. Коли ми збираємось на свято, воно завжди знаходить свій шлях до столу.

Так ми говоримо про вино.

Вино розслабляє розум і допомагає з’явитись посмішці на обличчі.

Ти здивуєшся, але вживання алкоголю може бути корисним для твого фізичного здоров’я, якщо йдеться про помірне споживання вина.

Перш ніж ми поговоримо про користь для здоров’я, давай обговоримо розмір.

Ти можеш обожнювати великі келихи для вина, але медичні експерти запевняють, що велика кількість алкоголю може нашкодити твоєму здоров’ю.

Для жінок — один келих на день, а для чоловіків — два.

Вирішили питання з розміром, ідемо далі.

У боротьбі з хворобами серця варто бути обережним, особливо якщо це стосується вина.

Таніни, які є в червоному вині, містять проціанідини — феноли, що нейтралізують вільні радикали, які показали свою ефективність у запобіганні серцево-судинним захворюванням.

Вина містять поліфеноли, які можна знайти у флавоноїдах, що є в червоному вині, полуниці і шоколаді.

Вони здатні регулювати рівень цукру у крові і таким чином запобігти формуванню діабету.

А ресвератрол, що міститься у шкірці винограду темних сортів і чорниці, може допомогти захистити оболонку кровоносних судин у серці.

Ресвератрол – активна речовина, яка:

Помірне споживання вина на натуральній основі може запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Більше того, келих запобігає утворенню тромбів.

Тож 120 – 240 мл вина на день можуть знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Доведено, що червоне вино активізує розумові процеси, оскільки в ньому міститься відповідальний за пам’ять ресвератрол.

І, так, це може здатися божевільним, але келих справжнього вина – це як їжа для мозку.

Знову ж, ресвератрол утримує кровоносні судини від закупорок, які можуть впливати на функції мозку при збереженні пам’яті.

Як результат, він захищає мозок від деменції, сповільнюючи початок таких нейродегенеративних захворювань, як хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

Депресія – серйозна проблема для декого з нас.

Це може здатися суперечливим, адже більшість людей знають, що вживання алкоголю може погіршити депресію чи тривогу, але один випитий келих вина на тиждень може допомогти боротися з депресією.

Так, семирічне дослідження, проведене компанією PREDIMED, проаналізувало 5500 осіб і виявило, що люди, які випивали від двох до семи келихів вина за тиждень, були менш схильні до депресії, ніж зовсім непитущі.

Тож насолода 2-7 келихами вина на тиждень — може бути твоїм персональним засобом проти депресії.

Помірне споживання вина може запобігти згортанню крові.

Вино, як природний розріджувач крові, розщеплює будь-які кров’яні згустки, які можуть призвести до інсульту.

Червоне вино містить феноли, які розріджують кров.

Але зауваж, помірне споживання може запобігати інсульту, а ось для важких питущих — матиме протилежний ефект (високий ризик серцевого нападу).

Вино підвищує рівень естрогену — гормону, який уповільнює руйнування кісткової тканини.

З віком кістки стають тоншими і слабшими, а помірне вживання вина може допомогти зменшити ризик виникнення остеопорозу.

Остеопороз робить кістку крихкою і підвищує сприйнятливість до переломів.

Один келих вина на день може захистити жінок від стоншення кісток.

Але, коли вживаєш вино, як і будь-який інший алкогольний напій, пам’ятай, що його користь закінчується там, де починається надмірність.

Лікарі рекомендують пити не більше двох келихів на день чоловікам і не більше одного келиха — представницям прекрасної статі.

