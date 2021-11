Корисні властивості морської капусти: навіщо її їсти

Морська капуста – корисні властивості ламінарії, про які варто знати кожному.

Насправді це зовсім не капуста, а бурі водорості ламінарія. Ще з давніх-давен люди навчилися використовувати цей морський делікатес як їжу та ліки.

Чому ж потрібно їсти морську капусту, і чи може вона нашкодити організму? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Морська капуста – потужне джерело йоду. Достатньо вживати всього 30-40 г свіжої ламінарії на день – така кількість забезпечить тебе добовою нормою цього елементу!

При регулярному споживанні, ти зможеш суттєво знизити ризик розвитку зобу, гіпотеріозу та інших захворювань щитовидної залози.

А ще – у тебе покращиться пам’ять, концентрація уваги і підвищиться активність головного мозку.

Тож перед важливим іспитом або співбесідою обов’язково додай ламінарію в свій раціон.

До речі, морська капуста містить йод в органічному вигляді. Доведено, що так цей елемент засвоюється набагато краще, ніж аптечні препарати.

Морська капуста ефективно очищує організм від різного «сміття». Оскільки містить відразу кілька полісахаридів. Найважливіші з них – маніт і альгінова кислота.

Альгінова кислота здатна зв’язувати та виводити солі важких металів та інші шкідливі речовини.

Хочеш схуднути? Додай у своє меню ламінарію. Її калорійність майже нульова – у 100 грамах продукту міститься всього лише 5 кілокалорій!

Також завдяки йоду, що міститься в морському делікатесі, їжа перетравлюється швидше, а калорії витрачаються більш інтенсивно.

Ламінарія ефективно покращує роботу травної системи організму, оскільки багата на клітковину.

Вона стимулює мускулатуру кишечника, активно виводить із нього токсини та усуває проблеми із закрепами.

Ці елементи вкрай необхідні для успішного зачаття і подальшого розвитку дитини.

Втім зауваж: під час вагітності вживати ламінарію можна тільки після консультації з лікарем.

Морську капусту не варто вживати людям із такими захворюваннями:

Також не рекомендовано вживати ламінарію дітям до 3 років.

