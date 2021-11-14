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ICTV Ранок 14.11.2021 19:55
14.11.2021 19:55
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Корисні властивості морської капусти: навіщо її їсти

Корисні властивості морської капусти: навіщо її їсти

Морська капуста – корисні властивості ламінарії, про які варто знати кожному.

Насправді це зовсім не капуста, а бурі водорості ламінарія. Ще з давніх-давен люди навчилися використовувати цей морський делікатес як їжу та ліки.

Чому ж потрібно їсти морську капусту, і чи може вона нашкодити організму? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Чому корисно їсти морську капусту – корисні властивості

Джерело йоду

Морська капуста – потужне джерело йоду. Достатньо вживати всього 30-40 г свіжої ламінарії на день – така кількість забезпечить тебе добовою нормою цього елементу!

При регулярному споживанні, ти зможеш суттєво знизити ризик розвитку зобу, гіпотеріозу та інших захворювань щитовидної залози.

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А ще – у тебе покращиться пам’ять, концентрація уваги і підвищиться активність головного мозку.

Тож перед важливим іспитом або співбесідою обов’язково додай ламінарію в свій раціон.

До речі, морська капуста містить йод в органічному вигляді. Доведено, що так цей елемент засвоюється набагато краще, ніж аптечні препарати.

Очищує організм

Морська капуста ефективно очищує організм від різного «сміття». Оскільки містить відразу кілька полісахаридів. Найважливіші з них – маніт і альгінова кислота.

Маніт нейтралізує токсини та стимулює відтік жовчі з організму.

Альгінова кислота здатна зв’язувати та виводити солі важких металів та інші шкідливі речовини.

Сприяє схудненню

Хочеш схуднути? Додай у своє меню ламінарію. Її калорійність майже нульова – у 100 грамах продукту міститься всього лише 5 кілокалорій!

Також завдяки йоду, що міститься в морському делікатесі, їжа перетравлюється швидше, а калорії витрачаються більш інтенсивно.

 

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Публикация от Оптовая База «Большая Семья» (@b.s.zh.opt)

Корисна для травної системи

Ламінарія ефективно покращує роботу травної системи організму, оскільки багата на клітковину.

Вона стимулює мускулатуру кишечника, активно виводить із нього токсини та усуває проблеми із закрепами.

Допомагає у плануванні вагітності

Морська капуста ну дуже корисна в період планування вагітності, адже насичує організм йодом та фолієвою кислотою.

Ці елементи вкрай необхідні для успішного зачаття і подальшого розвитку дитини.

Втім зауваж: під час вагітності вживати ламінарію можна тільки після консультації з лікарем.

Морська капуста – протипоказання

Морську капусту не варто вживати людям із такими захворюваннями:

  • непереносимість йоду
  • проблеми з нирками
  • геморой
  • фурункульоз
  • туберкульоз

Також не рекомендовано вживати ламінарію дітям до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, поради
14.11.2021 19:55



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