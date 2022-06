Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції

Корисні властивості кориці – навіщо вживати цю ароматну сцецію.

Кориця – не лише надає стравам приємного пряного аромату, але й чинить позитивну дію на наше здоров’я.

Чим саме корисна кориця та чому її варто вживати щодня? Читай у матеріалу Ранку у Великому Місті.

Аромат кориці підвищує активність нервових рецепторів, стимулює роботу мозку, суттєво покращує працездатність, концентрацію уваги та пам’ять.

Тож перед відповідальним іспитом або важливою зустріччю додай пів чайної ложки кориці в каву, чай або інший напій.

Кориця допомагає покращити стан серцево-судинної системи і є ефективною профілактикою інфарктів та інсультів.

Ця ароматна спеція позитивно впливає на стан кровоносних судин. Вона активно зміцнює їх стінки та підвищує еластичність. І головне – знижує рівень холестерину.

Особливо ефективно діє в поєднанні з натуральним медом.

Кориця – потужні природні ліки від застуди. Адже вона має виражений антибактеріальний та противірусний ефект.

Американські біологи, які вивчали властивості кориці, довели: ця спеція бореться з патогенними вірусами ефективніше, ніж інші натуральні антимікробні засоби. Навіть такі потужні, як часник, цибуля та перець.

Кориця здатна швидко та ефективно знімати біль і запалення. Це є можливим завдяки високому вмісту флавоноїдів.

Також кориця допомагає позбутися м’язового болю і набряклостей, які виникають під час фізичних навантажень.

Саме завдяки цим властивостям олія кориці входить до складу багатьох кремів і бальзамів типу Тигрового бальзаму або легендарної Зірочки.

Сумно і немає бажання щось робити? Допоможе чашечка чаю з корицею або ароматерапія з коричною олією.

Справа в тому, що ця спеція містить велику кількість магнію, який нормалізує обмін речовин в організмі, регулює гормональний фон та має заспокійливі властивості.

А щоб підняти настрій ще швидше, поєднай корицетерапію зі шматочком чорного шоколаду, бананом або кількома мигдальними горішками.

Корицю варто вживати з обережністю, якщо ви маєте такі захворювання:

Також корицю не рекомендують вживати вагітним і дітям віком до 2 років.

