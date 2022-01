Рятуємо красу. Як зупинити випадіння волосся

Що робити, коли випадає волосся – гайд від Ранку у Великому Місті.

Із випадіння волосся стикається мало не кожна дівчина.

Боляче спостерігати, як розкішна шевелюра починає рідшати.

Ми розібралися у причинах проблеми та дізналися, як її усунути.

Людина може втрачати до ста волосин за добу. Це нормальний процес.

Проте якщо з кожним днем на гребінці та в домі все більше ваших кос, час знайти причину.

Випадіння волосся – це не лише естетична, а й медична проблема.

Одна з поширених причин випадіння – високий вміст чоловічих гормонів андрогенів у жінок.

Він може призвести до зменшення волосяних фолікул.

Надмірна кількість десертів у раціоні також не покращить ваше здоров’я.

Адже надлишок інсуліну погано впливає на ріст і виживання волосся.

Мати розкішну зачіску завадять проблеми зі щитовидною залозою й наднирниками, а також автоімунні хвороби.

Якщо ви безрезультатно боретеся з випадінням протягом тривалого часу, варто звернутися до лікаря й перевірити себе зсередини.

Куріння й алкоголь – вороги здорового волосся.

Тому доведеться відмовитися від спиртного і цигарок.

Через анорексію, булімію чи суворі дієти організм не отримує корисних речовин.

Випадіння волосся – сигнал про те, що слід переглянути свій раціон.

Можливо, ви не споживаєте достатньо вітамінів.

Постійне пошкрябування шкіри голови, смикання та накручування волосся на пальці – ще те випробування для волосся.

Такі дії пошкоджують його структуру та деформують волосяну цибулину.

Гарячий фен, зачіски з допомогою плойки та тривале перебування на сонці ослаблюють волосся.

Роблять його сухим і ламким.

Поради мам носити шапку небезпідставні.

Волосяній цибулині достатньо п’яти хвилин, щоб замерзнути при нульовій температурі.

У результаті – тьмяність, посічені кінчики й випадіння.

Втрата волосся може спостерігатися під час менопаузи.

Також варто пам’ятати, що в старості процеси відростання нового волосся сповільнюються.

Хвороби або негативні емоції провокують випадіння.

Цікаво, що це може початися через кілька місяців після пережитих подій.

Тому іноді важко відстежити якийсь зв’язок.

Якщо ваша шевелюра втратила густоту навесні або восени, не слід одразу панікувати.

Скоріше за все, це сезонне випадіння волосся.

Його можна побороти, якщо вживати достатню кількість вітамінів і робити спеціальні маски.

Туго затягнутий хвіст або косички ослаблять ваше волосся.

При сушінні феном вибирайте холодний режим і намагайтеся використовувати гарячу плойку якомога рідше.

Часте фарбування провокує випадіння. Тому новому стилю доведеться зачекати.

Грамотно вибирайте догляд за волоссям.

Шампунь повинен підходити під тип шкіри голови і мати натуральний склад.

Це ін’єкційна процедура, яка вирішує проблеми шкіри голови і волосся.

Її основне завдання – посилення росту локонів і покращення їх стану.

У шкіру голови вводять поживні речовини. Це амінокислоти, мікроелементи, вітаміни.

Використання м’якого гребінця з природними волокнами сприятиме здоровому рівню шкірного сала.

Кератинові білки у волоссі розміщені, як черепиця на даху.

Тому м’яко розчісуйте їх в одному напрямі.

Починайте зверху і продовжуйте до кінців.

Ці поживні речовини укріплять ваше волосся.

Вітамін А сприятиме еластичності і блиску.

Вітамін Е прискорить ріст і відновить волосяні цибулини.

Для профілактики випадіння підійдуть вітаміни групи В.

Найважливіші серед них – фолієва кислота, піридоксин (B6), пантенол (В5).

Біотин (В7) гарно укріпить не тільки локони, а й нігті.

Включіть до раціону вершкове масло, молоко, яйця, печінку.

Їжте яловичину, рибу, цільнозерновий хліб.

Не забувайте про картоплю, гречку, сир, броколі й горіхи.

Зверніть увагу на петрушку, томати, диню, черешню, полуницю та цитрусові.

Регулярно робіть маски. Внесіть до компонентів реп’яхову олію, кокосове масло, яйця, авокадо.

Косметологія пропонує багато засобів боротьби із випадінням.

Це сироватки для укріплення волосяних цибулин, спеціальні шампуні.

При покупці звертайте увагу на склад. Це мають бути натуральні компоненти.

Наприклад, арганова, рицинова олія, олія руколи, екстракт тимьяну.

Повноцінний сон і життя без стресів – запорука розкішного волосся.

Бережіть себе і ваш організм за це віддячить.

Якщо ж ви перепробували купу методів, але ефекту так і не побачили – варто звернутися до лікаря. Можливо, проблема викликана внутрішнім збоєм в організмі.

Фото: Unsplash

