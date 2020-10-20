Арганова олія для шкіри та волосся: чи справді вона така чудодійна?

Арганова олія для волосся та шкіри: чим корисна та як її використовувати? Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Арганову олію часто називають «рідким марокканським золотом». Річ у тім, що дерево арганія, з якої видобувають цей цінний продукт, росте лише на кількох гектарах у Марокко.

Де його тільки не пробували саджати! Втім, у інших країнах і навіть районах самого Марокко цінне дерево веде себе дивно – росте, але плодів чомусь не дає.

Тому нещодавно ЮНЕСКО взяло агранію під свою охорону.

Користь арганової олії для шкіри

Арганова олія – це справжня знахідка для шкіри. Особливо для зрілої, яка вже починає втрачати красу та пружність.

Токоферол у складі арганової олії ефективно захищає шкіру від старіння і змушує її знову виробляти власні колаген та еластину. У результаті зморшки розгладжуються, а обличчя виглядає молодшим та свіжішим.

Жирні кислоти захищають від ультрафіолету та інших зовнішніх подразників.

Антиоксиданти вирівнюють шкіру та не дають з`являтися новим зморшкам.

Органічні кислоти завдяки протизапальним властивостям допомагають подолати акне та інші висипи.

Вітаміни (зокрема, A, C, D, E, F) надають сяяння шкірі та волоссю, а також зміцнюють нігтьову пластину.

Користь арганової олії для волосся

Якщо регулярно робити маски з арганової олії, локони стануть гладенькими, зволоженими та більше не будуть сіктися.

До складу цього природного суперзасобу входять рослинні антибіотики. Вони запобігають появі лупи.

А такі органічні речовини як тригліцериди роблять волосся м’яким і доглянутим.

Шкода арганової олії

У використання арганової олії в косметичних цілях є лише одне протипоказання – індивідуальна непереносимість.

Тому перед першим застосуванням обов`язково проведит тест на алергію. Для цього нанеси 2-3 краплі засобу на «ніжний» бік ліктя і зачекай хвилин 20. Якщо подразнення немає – можеш сміливо використовувати.

Застосування арганового масла для шкіри

Арганову олію можна як використовувати як у чистому вигляді, так і додавати до масок і кремів. Головне – не переборщити: кількох крапель буде цілком достатньо.

Як правильно наносити арганову олію?

Вмийся та трішки розпар обличчя над ванночкою. Нанеси на шкіру кілька крапель засобу (попередньо їх модна трішки нагріти). Почекай півгодини. Вмийся без пінки чи гелю або протри шкіру ватним диском, змоченим у кефірі. Якщо є бажання – нанеси свій звичний зволожувальний крем.

Якщо в тебе суха шкіра, роби такі маски двічі на тиждень. Для жирної та нормальної шкіри достатньо одного разу.

Проводь процедури курсом, після 10 масок зроби перерву на місяць.

Застосування арганової олії для волосся

Мрієш про довге й доглянуте волосся? Арганова олія тобі і тут допоможе.

Процедура надзвичайно проста: розітри в долонях кілька крапель засобу, нанеси на шкіру голови та розтягни по всій довжині волосся. Не змивай.

Застосовуй регулярно, і вже за кілька місяців ти побачиш ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про домашні маски для сухої шкіри.

Аліна Литвиненко

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