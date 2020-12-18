Секрети догляду за волоссям взимку: як мати здорове та доглянуте волосся

Як доглядати за волоссям взимку — поради та секрети.

Твоїй зачісці завжди потрібен ретельний догляд, а особливо взимку. Адже саме в цю пору року волосся переживає найбільше стресу.

Недостатність вітамінів, неправильний догляд та харчування, кліматичні умови – все це дає негативний вплив на твої коси.

Тому Ранок у Великому Місті зібрав кілька секретів, які допоможуть тобі у догляді за волоссям взимку.

У таку холодну пору року багато уваги потрібно приділяти зволоженню та живленню. Від зимового повітря волосся також стає сухим, а від холоду тьмяніє і втрачає блиск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UPGRADE (@upgrade_rv) 22 Июл 2019 в 5:59 PDT

Вітаміни:

Для здоров‘я твоєї шевелюри необхідні вітаміни. Кожен вітамін слугує матеріалом для повноцінної побудови волосся.

Вітамін A

Робить волосся міцнішим, пружним і еластичним. Забезпечує захист від зовнішніх впливів. Зміцнює цибулини і прискорює ріст волосся. Запобігає посіченню кінчиків, живить і зволожує волосся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от вітаміни та косметика з сша (@health_beauty_vitamins) 27 Мар 2019 в 3:05 PDT

Організм може отримати цей вітамін через такі продукти:

М’ясо

Морська риба

Яєчні жовтки

Печінка тріски

Яловича печінка

Твердий сир

Вершкове масло

Болгарський перець

Капуста

Морква

Картопля

Абрикоси та сливи

Вітамін C

Є неймовірно потужним природним антиоксидантом. Цей елемент має здатність зупиняти випадіння волосся, зберігаючи при цьому його натуральний колір та природний блиск. Зміцнює і надає силу волоссю.

Він міститься у таких продуктах як:

Шипшина

Солодкий червоний перець

Чорна смородина і обліпиха

Зелень петрушки

Брюссельська капуста

Лимон

Свіжий кріп

Ківі

Апельсин

Шпинат

Вітамін E

Чудово зволожує, зміцнює волосся та захищає його від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Вітамін можна отримати через:

Насіння соняшнику

Рослинні олії

Горіхи

Авокадо

Креветки

Риба

Спаржа

Броколі

Помідори

Вітамін D та кальцій:

Стимулюють гарну роботу волосяної цибулини, є необхідними для росту та здоров’я волосся.

Якщо ти намагаєшся знайти ефективні вітаміни для росту волосся, радимо неодмінно включити до раціону продукти з високим вмістом цих двох вітамінів.

Їх ти можеш знайти:

Сир

Гриби

Яйця

Червона риба

Молоко

Печінка риби

Печінка свиняча і яловича

Усі необхідні вітаміни можна отримати в їжі самостійно, або звернутися до лікаря, який допоможе обрати комплекс штучних вітамінів для твого волосся.

Засоби догляду

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Натуральна Косметика_ (@soap_stories_polonne) 27 Апр 2019 в 1:50 PDT

А ось живити та зволожувати волосся варто за допомогою таких засобів догляду:

Спреї:

Використовуй професійні термо-спреї які захищають від холоду, або гарячого повітря, коли сушиш волосся феном. Слід наносити на чисте, злегка підсушене волосся

Обов’язково придбай спрей з маслами та вітамінами, які підходять твоєму типу волосся.

Маски:

Також можна використовувати професійні, наприклад, з креатином або алое вера, але особливо дієві масочки із природних компонентів, які ти можеш зробити у домашніх умовах :

Медові, бананові, молочні, з яйця, також можна використовувати масла тощо.

Масла:

кокосове, арганове, реп‘яхове, мигдалеве, обліпихове, масло ши, та інші. Допомагають у догляді за кінчиками та за структурою пасм, але потрібно обов’язково знати міру та як правильно його наносити, адже через надмірне використання масла можна нашкодити волоссю.

Обожнюю бренд Living Proof. Шампуні цієї марки без силікону, вони добре очищають і не обтяжують волосся. Також використовую спрей для укладки Blowout – він захищає локони від пересушування, — розкриває свої секрети краси голлівудська зірка Дженніфер Еністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 28 Окт 2019 в 5:30 PDT

Догляд зсередини:

Пити багато води

Харчуватись правильно

Досить часто ми шкодимо волоссю через неправильний догляд, тому пам‘ятай, що взимку не можна:

Мити голову гарячою водою – це шкодить як і для шкіри голови, так і для волосся

Сушити голову феном, особливо гарячим повітрям, намагайся якомога рідше, краще дати волоссю висохнути самостійно.

Виходити на холод з недосушеними пасмами – це дуже шкідливо як для волосся, так і для вашого здоров‘я загалом.

— Головний урок, який мені дав Кріс: дай спокій волоссю, не чіпай їх зайвий раз, не мий щодня, від цього вони будуть тільки здоровіші, — рекомендує Дженніфер Еністон

Пам’ятай: завжди одягай шапку, вона захистить волосяну цибулину від холоду, але в приміщенні слід знімати головний убір, щоб не нашкодити шкірі голови перегріванням.

Тож дотримуйся порад, слідкуй за здоров’ям своєї шевелюри, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно.

Фото: Unsplash

Марина Максакова

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