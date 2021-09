Як часто потрібно мити голову, щоб не зіпсувати волосся

Як часто потрібно мити голову? Це питання турбує багатьох красунь. І не дарма, адже від цієї процедури залежить, у якому стані буде волосся.

Саме тому Ранок у Великому Місті відшукав всю необхідну інформацію, щоб більше тебе це не турбувало.

Пам’ятаєш, як у дитинстві тобі мили голову?

Ймовірно, ти скажеш: «Так, приблизно раз на тиждень». Можливо, більшість сумує за цими прекрасними моментами, коли не треба стояти щоранку з пляшкою шампуню в руці.

Однак нічого не вдієш. Адже структура дитячого волосся і виділення сальних залоз у дорослої людини – відрізняються!

Ніхто не може дати однозначну відповідь на це питання. Адже в кожного все дуже індивідуально.

Головне правило – мити по мірі забруднення! Не зловживай процедурою без необхідності.

Для тих, хто має нормальний тип волосся або сухий – достатньо мити голову 2 рази на тиждень. Якщо ж у тебе воно відноситься до жирного типу, то не буде проблемою, якщо митимеш його частіше.

І ще один цікавий момент – намагайся менше чіпати волосся руками, частіше мий гребінець, не розчісуй надмірно волосся, не нанось кондиціонер на коріння, а також не заплітай тугі хвостики.

Можливо, саме ці поради допоможуть тобі мити голову рідше.

Фото: Unsplash

