Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся

Як самостійно підстригти кінчики волосся в домашніх умовах під час карантину.

Під час карантину актуальною проблемою залишається догляд за волоссям, зокрема – стрижка. І дехто з нас не хоче ризикувати, відвідуючи перукарню.

Але, що робити, коли твоє волосся потребує оновлення вже зараз?

Порадити тобі, як робити каре, боб чи інші різновиди жіночих стрижок, ми не можемо, бо початківцям у домашніх умовах це робити складно, і такі експерименти можуть погано закінчитись. Тому краще дочекатись, коли цим зможе зайнятись професіонал.

А що ж робити з кінчиками волосся, які вже починаюсь сіктись, і їм потрібна термінова допомога? Тут, на щастя, ти зможеш впоратись самостійно.

Тому Ранок у Великому Місті розповість найпростіший спосіб, як підстригти посічені кінчики.

Жіноча стрижка вдома

Як підстригти кінчики волосся – покрокова інструкція

Для цього тобі потрібно:

Резинка для волосся

Гострі ножиці

Щоб вдало підстригти кінчики волосся варто дотримуватись такої послідовності:

Вирівняй волосся або зволож його, особливо, якщо воно курчаве Розчеши волосся по всій довжині Зав’яжи його у хвіст Якщо волосся довге, ти маєш перекинути його наперед, щоб ти його бачила Повторно розчеши його Відміряй потрібну довжину, яку хочеш відрізати Відріж Розчеши волосся ще раз та підрівняй ножицями

Якщо в тебе довге волосся, ти впораєшся без сторонньої допомоги. В іншому випадку тобі доведеться попросити когось із близьких, щоб відрізали тобі потрібну довжину.

Як підстригти кінчики волосся – відео

Пам’ятай – на карантині не варто забувати про свій зовнішній вигляд та здоров’я. Навпаки, саме зараз ти маєш приділити цьому особливу увагу.

І навіть якщо не маєш можливості зробити нову зачіску, то все одно турбуйся про здоров’я свого волосся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити вдома чоловічу стрижку.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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