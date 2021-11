“Дякую за підтримку”. Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила у лікарню в Єгипті.

Про це зірка повідомила в Інстаграм-сторіз.

Дорофєєва була госпіталізована в Єгипті через отруєння, довелося навіть скасувати концерт.

Пригода сталася у суботу, 6 листопада.

На фан-сторінці артистки в мережі повідомляють, що причиною отруєння стало несвіже м’ясо.

Фото: nadyadorofeeva

