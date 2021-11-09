“Дякую за підтримку”. Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила у лікарню в Єгипті.
Про це зірка повідомила в Інстаграм-сторіз.
Дорофєєва була госпіталізована в Єгипті через отруєння, довелося навіть скасувати концерт.
Пригода сталася у суботу, 6 листопада.
— Друзі, я вдома. Вчора зі мною трапилось жахливе отруєння. Мені вже краще. Дякую, за те що хвилювались і підтримували, — написала в своїх сторіз Надя.
На фан-сторінці артистки в мережі повідомляють, що причиною отруєння стало несвіже м’ясо.Також по темі: Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Від Зібрових до Дантеса з Дорофєєфою. ТОП-7 найміцніших пар українського шоу-бізнесу Гарячі фото Дорофеєвої – натяк на нову пісню?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Надя Дорофєєва відпочивала в Португалії
Фото: nadyadorofeeva