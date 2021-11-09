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ICTV Ранок 09.11.2021 14:30
09.11.2021 14:30
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“Дякую за підтримку”. Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті

“Дякую за підтримку”. Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила у лікарню в Єгипті.

Про це зірка повідомила в Інстаграм-сторіз.

Дорофєєва була госпіталізована в Єгипті через отруєння, довелося навіть скасувати концерт.

Пригода сталася у суботу, 6 листопада.

— Друзі, я вдома. Вчора зі мною трапилось жахливе отруєння. Мені вже краще. Дякую, за те що хвилювались і підтримували, — написала в своїх сторіз Надя.

На фан-сторінці артистки в мережі повідомляють, що причиною отруєння стало несвіже м’ясо.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Надя Дорофєєва відпочивала в Португалії

Фото: nadyadorofeeva

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Теги: інстаграм зірок, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
09.11.2021 14:30



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