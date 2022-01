Райський відпочинок. Віра Брежнєва показала знімок у леопардовому купальнику

Співачка Віра Брежнєва показала відверте фото.

Ним зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Віра позує у леопардовому купальнику, який прикриває шовковий халат.

Артистка без макіяжу і з розпущеним волоссям.

Фанати не залишились байдужими і написали компліменти зовнішньому вигляду співачки.

Допис вже встиг зібрати більше ніж 60 тисяч вподобань.

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.

Фото: ververa

