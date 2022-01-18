Райський відпочинок. Віра Брежнєва показала знімок у леопардовому купальнику

Співачка Віра Брежнєва показала відверте фото.
Ним зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Віра позує у леопардовому купальнику, який прикриває шовковий халат.
Артистка без макіяжу і з розпущеним волоссям.
Фанати не залишились байдужими і написали компліменти зовнішньому вигляду співачки.
Допис вже встиг зібрати більше ніж 60 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.
Фото: ververa
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18.01.2022 16:46
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