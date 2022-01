Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої

Модні образи Наді Дорофєєвої — ФОТО.

Вона підкорила Україну не лише вірусними пісеньками та красивою усмішкою, а й відмінним смаком.

Екс-солістка гурту “Время и Стекло”, а нині співачка із успішною сольною кар’єрою Надя Дорофєєва і справді є однією з найбільш стильних красунь українського шоу-бізу.

Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних образів зірки, які надихатимуть на створення власних.

У такої яскравої особистості, як Надя Дорофєєва, гардероб не може складатися лише з базових відтінків.

Це було б надто нудно.

Саме тому співачка не боїться експерементувати з кольорами.

І, схоже, її улюбленим експерементом є кислотний неон, що виглядає завжди безпрограшно.

Напевно, у всіх красунь сучасного шоу-бізу є пара-трійка образів із латексу.

І зрозуміло, чому. Адже цей матеріал є синонімом до слова “сексуальність”.

Ось і Надя Дорофєєва не пасе задніх і частенько з’являється на сцені та в кліпах у таких сміливих та гарячих аутфітах.

Надя ніколи не приховувала свою любов до спокусливих боді, корсетів та інших елементів гардеробу, що ідеально підкреслюють її тендітну фігуру.

Завдяки незвичним вирізам, фактурним рукавам та цікавому поєднанню кольорів такі образи виглядають не лише сексуально, а й дуже елегантно.

Без костюмів у стилі “леді-бос” давно не обоходиться гардероб жодної модниці.

Здавалося б, що тут можна вигадати нового…

Проте для креативу Дорофєєвої немає нічого неможливого.

Вона робить ставку на сміливу і дуже доречну цього сезону маскулінність.

Гардероб Дорофєєвої — це суцільні контрасти.

На противагу маскулінним діловим костюмам, виступають такі жіночні та елегантні бантики.

І хоч у Наді вони бувають найрізноманітнішого розміру, рівень їх ніжності зберігається завжди.

Фото: nadyadorofeeva

