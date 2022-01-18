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ICTV Ранок 18.01.2022 18:10
18.01.2022 18:10
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Сталевий прес. Кріштіану Роналду похизувався фігурою в басейні

Сталевий прес. Кріштіану Роналду похизувався фігурою в басейні

Футболіст Кріштіану Роналду потішив фанатів новим фото.

Світлину знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.

Кріштіану позує в басейні з оголеним торсом.

— Розслабляюсь, —  коротко підписав своє фото зірка.

Прихильниці Роналду в захваті від його спортивного тіла, ще й в спідньому.

Тому вони засипали футболіста компліментами в коментарях.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, Кріштіану Роналду, шоу-бізнес
18.01.2022 18:10



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