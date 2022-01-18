Сталевий прес. Кріштіану Роналду похизувався фігурою в басейні

Футболіст Кріштіану Роналду потішив фанатів новим фото.
Світлину знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.
Кріштіану позує в басейні з оголеним торсом.
— Розслабляюсь, — коротко підписав своє фото зірка.
Прихильниці Роналду в захваті від його спортивного тіла, ще й в спідньому.
Тому вони засипали футболіста компліментами в коментарях.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.
Фото: cristiano
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18.01.2022 18:10
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