Сталевий прес. Кріштіану Роналду похизувався фігурою в басейні

Футболіст Кріштіану Роналду потішив фанатів новим фото.

Світлину знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.

Кріштіану позує в басейні з оголеним торсом.

Прихильниці Роналду в захваті від його спортивного тіла, ще й в спідньому.

Тому вони засипали футболіста компліментами в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: cristiano

