Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні

Американська теледіва Кім Кардашян потішила своїх підписників новими світлинами з відпочинку.
Спокусливі фото дружина відомого американського репера виклала на свою сторінку в Інстаграмі.
Фотомодель позує в білому купальнику на тлі світлого пісочку й океану.
— Матінка-природа, — ось так підписала свій пост актриса.
Трохи більше, ніж за добу, фото зірки набрало понад п’ять мільйонів уподобань, тільки уявіть собі!
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Прихильники Кардашян проявили неабияку активність в коментарях, незважаючи на те, що зовсім нещодавно знаменитість вже показувала фанатам свої знімки в купальнику.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.
Фото: kimkardashian