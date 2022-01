Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні

Американська теледіва Кім Кардашян потішила своїх підписників новими світлинами з відпочинку.

Спокусливі фото дружина відомого американського репера виклала на свою сторінку в Інстаграмі.

Фотомодель позує в білому купальнику на тлі світлого пісочку й океану.

Трохи більше, ніж за добу, фото зірки набрало понад п’ять мільйонів уподобань, тільки уявіть собі!

Прихильники Кардашян проявили неабияку активність в коментарях, незважаючи на те, що зовсім нещодавно знаменитість вже показувала фанатам свої знімки в купальнику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

