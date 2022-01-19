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ICTV Ранок 19.01.2022 16:10
19.01.2022 16:10
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Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні

Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні

Американська теледіва Кім Кардашян потішила своїх підписників новими світлинами з відпочинку.

Спокусливі фото дружина відомого американського репера виклала на свою сторінку в Інстаграмі.

Фотомодель позує в білому купальнику на тлі світлого пісочку й океану.

— Матінка-природа, —  ось так підписала свій пост актриса.

Трохи більше, ніж за добу, фото зірки набрало понад п’ять мільйонів уподобань, тільки уявіть собі!

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Прихильники Кардашян проявили неабияку активність в коментарях, незважаючи на те, що зовсім нещодавно знаменитість вже показувала фанатам свої знімки в купальнику.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграми зірок, шоу-бізнес
19.01.2022 16:10



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