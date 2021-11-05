Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком

Американська світська левиця і мільярдерка, 41-річна телезвезда Ким Кардашян завела роман з молодшим на 14 років Пітом Девідсоном.
Як стверджують західні ЗМІ вперше цих двох заскочили разом у парку розваг у Каліфорнії на Гелловін.
Як йдеться у повідомленні, це вже друге побачення із відомим коміком і вірним другом..Пітом Девідсоном
Ця новина облетіла всю мережу.
Якщо це правда, то не довго Кім переживала розлуку із репером Каньє Вестомчи, чи то зараз вже Є Вестом.
Піля того, як вони трималися за руки на американських гірках, вони відвідали італійський ресторан у Нью-Йорку.Також по темі: Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото
Подейкують, що Є Веста це збісило і він ніби як попросив Кім утриматися від таких зустрічей, хоча б поки вони офіційно не розлучилися.
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Нагадаємо, раніше ми показували стильний образ Кім Кардашян
Фото: kimkardashian