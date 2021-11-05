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ICTV Ранок 05.11.2021 19:15
05.11.2021 19:15
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Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком

Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком

Американська світська левиця і мільярдерка, 41-річна телезвезда Ким Кардашян завела роман з молодшим на 14 років Пітом Девідсоном.

Як стверджують західні ЗМІ вперше цих двох заскочили разом у парку розваг у Каліфорнії на Гелловін.

Як йдеться у повідомленні, це вже  друге побачення із відомим коміком і вірним другом..Пітом Девідсоном

Ця новина облетіла всю мережу.

Якщо це правда, то не довго Кім переживала розлуку із репером Каньє Вестомчи, чи то зараз вже Є Вестом.

Піля того, як вони трималися за руки на американських гірках, вони відвідали італійський ресторан у Нью-Йорку.

Також по темі: Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото

Подейкують, що Є Веста це збісило і він ніби як попросив Кім утриматися від таких зустрічей, хоча б поки вони офіційно не розлучилися.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували стильний образ Кім Кардашян

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
05.11.2021 19:15



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