Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ

40-річна американська світська левиця Кім Кардашян показала яскравий образ.
Зірка поділилась відповідними фото в своєму Інстаграм-акаунті.
Знаменитість вся в рожевому з ніг до голови.
У дописі мільярдерка подякувала всім тим, хто підтримував її на шоу Saturday Night Live.
Кім одягута у яскраво-рожевий костюм Balenciaga з підібраними в тон ботфордами.
Доповнює образ мініатюрна сумка, окуляри та сріблясті сережки-кільця вигнутої форми.
За день допис втиг набрати більше 3 мільйонів вподобань.Також по темі: "Маленька Кім". Кардашян показала себе 20-річну Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кім Кардашян.
Фото: kimkardashian