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ICTV Ранок 14.10.2021 20:20
14.10.2021 20:20
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Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ

Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ

40-річна американська світська левиця Кім Кардашян показала яскравий образ.

Зірка поділилась відповідними фото в своєму Інстаграм-акаунті.

Знаменитість вся в рожевому з ніг до голови.

У дописі мільярдерка подякувала всім тим, хто підтримував її на шоу Saturday Night Live.

Кім одягута у яскраво-рожевий костюм Balenciaga з підібраними в тон ботфордами.

Доповнює образ мініатюрна сумка, окуляри та сріблясті сережки-кільця вигнутої форми.

За день допис втиг набрати більше 3 мільйонів вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кім Кардашян.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
14.10.2021 20:20



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