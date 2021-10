Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ

40-річна американська світська левиця Кім Кардашян показала яскравий образ.

Зірка поділилась відповідними фото в своєму Інстаграм-акаунті.

Знаменитість вся в рожевому з ніг до голови.

У дописі мільярдерка подякувала всім тим, хто підтримував її на шоу Saturday Night Live.

Кім одягута у яскраво-рожевий костюм Balenciaga з підібраними в тон ботфордами.

Доповнює образ мініатюрна сумка, окуляри та сріблясті сережки-кільця вигнутої форми.

За день допис втиг набрати більше 3 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

