Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль

Світська левиця Кортні Кардашян зробила сюрприз нареченому.

Фото подарунку вона виклала в свій Інстаграм.

Такий розкішний подарунок на День народження зробила своєму нареченому музиканту Тревісу Баркеру.

Оцінночна вартість цього ретро автомобіля складає приблизно 200 тисяч доларів.

Щасливий іменинник замилував мережу красивими чорно-білими знімками в розкішному ретро–авто.

На знімках можна побачити той, момент, коли Тревіс дякував Кортні.

Кортні в коментарях відповіла, що він заслуговує на весь Всесвіт.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kourtneykardash

