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ICTV Ранок 19.11.2021 18:00
19.11.2021 18:00
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Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль

Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль

Світська левиця Кортні Кардашян зробила сюрприз нареченому.

Фото подарунку вона виклала в свій Інстаграм.

Такий розкішний подарунок на День народження зробила своєму нареченому музиканту Тревісу Баркеру.

Оцінночна вартість цього ретро автомобіля складає приблизно 200 тисяч доларів.

Щасливий іменинник замилував мережу красивими чорно-білими знімками в розкішному ретро–авто.

На знімках можна побачити той, момент, коли Тревіс дякував Кортні.

— Коли твоя дівчина мрії, дарує тобі автомобіль мрії, – прокоментував Баркер.

Кортні в коментарях відповіла, що він заслуговує на весь Всесвіт.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про гарячі фотографії Меган Фокс і Кортні Кардашян.

Фото: kourtneykardash

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Теги: інстаграм зірок, Кортні Кардашян, шоу-бізнес
19.11.2021 18:00



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