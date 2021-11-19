Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль

Світська левиця Кортні Кардашян зробила сюрприз нареченому.
Фото подарунку вона виклала в свій Інстаграм.
Такий розкішний подарунок на День народження зробила своєму нареченому музиканту Тревісу Баркеру.
Оцінночна вартість цього ретро автомобіля складає приблизно 200 тисяч доларів.
Щасливий іменинник замилував мережу красивими чорно-білими знімками в розкішному ретро–авто.
На знімках можна побачити той, момент, коли Тревіс дякував Кортні.
— Коли твоя дівчина мрії, дарує тобі автомобіль мрії, – прокоментував Баркер.
Кортні в коментарях відповіла, що він заслуговує на весь Всесвіт.Також по темі: Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом Каньє Вест розлючений. Кім Кардашян ходить на побачення з 27-річним коміком Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян
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Фото: kourtneykardash