“Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом

Нещодавно американська зірка Кім Кардашьян оприлюднила нові фото в своєму Instagram.
Саме за ці фотографії світська левиця й отримали масу хейту.
Підписники 41-річної мільярдерки одноголосно вирішили, що вона забагато редагує власні фото.
“Переборщила з фотошопом” – подібні коментарі були написані під постом в Instagram Кім.
Ось так ніби з першого погляду красиві знімки жінки в чорній елегантній сукні відомого бренду та в красивих окулярах перетворилися на хвилю хейту.
Фотографії були вщент розкритиковані. Мовляв, що на фото видно як “зникли” пахви. Така ситуація обурює підписників Кім Кардашян.
Але навряд чи фанати зірки не здогадувались і раніше, що Кім користується фотошопом.Також по темі: Дуже спекотно. Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні Нічого не шкода. Кортні Кардашян подарувала нареченому ретро-автомобіль Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ
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Нагадуємо, що раніше ми писали про те, як Кім хизувалась своєю фігурою в бікіні.
Фото: kimkardashian