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ICTV Ранок 08.12.2021 19:15
08.12.2021 19:15
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“Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом

“Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом

Нещодавно американська зірка Кім Кардашьян оприлюднила нові фото в своєму Instagram.

Саме за ці фотографії світська левиця й отримали масу хейту.

Підписники 41-річної мільярдерки одноголосно вирішили, що вона забагато редагує власні фото.

“Переборщила з фотошопом” – подібні коментарі були написані під постом в Instagram Кім.

Ось так ніби з першого погляду красиві знімки жінки в чорній елегантній сукні відомого бренду та в красивих окулярах перетворилися на хвилю хейту.

Фотографії були вщент розкритиковані. Мовляв, що на фото видно як “зникли” пахви. Така ситуація обурює підписників Кім Кардашян.

Але навряд чи фанати зірки не здогадувались і раніше, що Кім користується фотошопом.

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Нагадуємо, що раніше ми писали про те, як Кім хизувалась своєю фігурою в бікіні.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
08.12.2021 19:15



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