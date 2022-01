Приваблива зухвалість: модні образи Селени Гомес

Селена Гомес: модні образи американської співачки, акторки та моделі.

Популярність Селени Гомес з кожним днем набирає все більше обертів.

На своїй сторінці в Інстаграм молода артистка вже зібрала понад 288 мільйонів підписників, які щодня слідкують за її активним життям.

Модель і акторка вміє дивувати свою аудиторію не тільки потужними вокальними данними, а й умінням стильно поєднувати речі й створювати неймовірні образи.

Ми підібрали для вас трендові аутфіти зірки, які ви з легкістю зможете повторити.

Американська суперзірка полюбляє повсякденний одяг пастельних кольорів, якому можна додати родзинки за допомогою аксесуарів.

Модель обожнює кросівки, тож вони стали невід’ємною частиною її образів на кожен день.

На сторінці Селени в інстаграм можна знайти чимало світлин у вишуканих нарядах.

Акторка надає перевагу легкості, шарму й простоті водночас, тому її часто можна побачити в оригінальних дизайнерських речах, що підкреслюють чудову фігуру.

Головна фішка образів американки – неординарність.

Шубки зі штучного хутра – улюблений варіант утеплення на зиму.

Вони чудово поєднуються і зі звичайними светрами, і з елегантними сукнями.

До речі, ще один неймовірно стильний елемент осіннього й зимового гардеробу – тренч, який Гомес носить разом із яскравим золотим низом.

Мінусова температура й прохолодні дні вже починають набридати, тож чому б не перенестися в спекотне літо?

Модель полюбляє і відритий, і закритий одяг для плавання, що чудово підкреслює всі принади її підтягнутого тіла.

Селена не боїться яскравих відтінків і добре вміє привертати до себе увагу зухвалими образами на пляжі.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Наді Дорофєєвої.

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.