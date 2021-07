Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин

Ірина Федишин радує фанатів не лише піснями, але й модними та жіночними луками.

Ранок у Великому Місті зібрав кілька трендових аутфітів співачки, які найбільше характеризують її стиль.

Федишин – прихильниця елегантних луків здебільшого у пастельних тонах.

Наприклад, для прогулянки Львовом вона обрала пудрове пальто в світло-фіолетову вертикальну полоску та аксесуари в тон.

Іноді зірку можна побачити у чисто бежевому пальто.

А от для відпочинку на природі співачка вибрала яскраву синю куртку в стилі спорт-шик.

Любить Ірина і різноманітні шапки, шляпки та кепочки. І вони їй, до речі, дуже пасують.

Чорна шапка в тон до светру відмінно підходить на прохолодну погоду.

Елегантна шляпка вдало доповнила світло-рожевий брючний комбінезон і світло бежевий піджак.

Чорна кепка з блискітками дозволила зірці створити дещо бешкетний образ.

Федишин любить білий колір, який дозволяє зробити нарядним навіть повсякденний образ.

Ось кілька стильних луків співачки в цьому тоні.

Іра любить сукні, які підкреслюють її жіночність та струнку фігуру.

На свята і концерти нерідко віддає перевагу вишуканим довгим сукням із високими розрізами, а на кожен день вибирає більш короткі лаконічні, але теж дуже стильні.

У повсякденному житті співачка вибирає здебільшого стримані моделі пастельних кольорів.

А от на пляжі зірка із задоволенням хизується ідеальною фігурою в яскравих купальниках.

Фото: Irynafedyshyn

