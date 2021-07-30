Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин

Ірина Федишин радує фанатів не лише піснями, але й модними та жіночними луками.
Ранок у Великому Місті зібрав кілька трендових аутфітів співачки, які найбільше характеризують її стиль.
Модні образи Ірини Федишин
Пальто і куртки
Федишин – прихильниця елегантних луків здебільшого у пастельних тонах.
Наприклад, для прогулянки Львовом вона обрала пудрове пальто в світло-фіолетову вертикальну полоску та аксесуари в тон.
Іноді зірку можна побачити у чисто бежевому пальто.
А от для відпочинку на природі співачка вибрала яскраву синю куртку в стилі спорт-шик.
Оригінальні шляпки
Любить Ірина і різноманітні шапки, шляпки та кепочки. І вони їй, до речі, дуже пасують.
Чорна шапка в тон до светру відмінно підходить на прохолодну погоду.
Елегантна шляпка вдало доповнила світло-рожевий брючний комбінезон і світло бежевий піджак.
Чорна кепка з блискітками дозволила зірці створити дещо бешкетний образ.Також по темі: Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти Зіркові образи: Підбірка весняних модних нарядів 2021 Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
Білий колір
Федишин любить білий колір, який дозволяє зробити нарядним навіть повсякденний образ.
Ось кілька стильних луків співачки в цьому тоні.
Вишукані сукні
Іра любить сукні, які підкреслюють її жіночність та струнку фігуру.
На свята і концерти нерідко віддає перевагу вишуканим довгим сукням із високими розрізами, а на кожен день вибирає більш короткі лаконічні, але теж дуже стильні.
Яскраві купальники
У повсякденному житті співачка вибирає здебільшого стримані моделі пастельних кольорів.
А от на пляжі зірка із задоволенням хизується ідеальною фігурою в яскравих купальниках.
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Фото: Irynafedyshyn