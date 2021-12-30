Тепло зі смаком. Модні образи на зиму 2021/22

Все, що варто знати про модні образи цієї зими.
Холодна пора року — зовсім не привід нехтувати своїм зовнішнім виглядом та стильними трендами.
Більше того — зима зі своєю шаленою кількістю свят і корпоративів не пробачає такої байдужості.
До того ж із свіженьких цікавинок від дизайнерів можна скласти силу-силенну модних образів.
Яких саме?
Ранок у Великому Місті зараз розповість.Також по темі: Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22 Тепло та елегантно. Модні сукні на зиму 2022
Модні образи на зиму 2021
Шкіряна елегантність
Хоч то літо, хоч зима, шкіра ніколи не втрачає своєї актуальності.
Зрозуміло, що в холодну пору косуху доведеться замінити на теплий пуховик.
Але під нього можна одягнути ось такий стильний та елегантний костюмчик.
Светри з капорами
У лютому 2021 знана у світі українська дизайнерка Світлана Бевза показала свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку.
Тоді на хутряні капюшони модельєрку надихнула княгиня Ольга.
А вже цього сезону так званими капорами заповнились усі модні доми.
Комфортно, затишно і з присмаком гордості за своїх!
Прозорі шари
На перший погляд, легкість та прозорість — це зовсім не про зиму.
Але спробуймо поглянути на це з іншого боку.
Доведений до досконалості ансамбль прозорих шарів стане стильним рішенням для святкових вечірок.
Яскраві фарби
Взимку бракує фарб.
Особливо тоді, коли святковий настрій минає, а численні ліхтарики припиняють мерехтіти.
Тому краще запастися кольоровими аутфітами.
Так-так, зв’язаний бабусею светр у стилі ретро точно пригодиться.
Високі чоботи
Стильні чоботи-труби та сексуальні ботфорти на шпильці заполонили цього року абсолютно все!
Зрозуміло чому.
Вони пасують і під пуховик, і під вечірню сукню.
Просто поглянь.
В’язані сукні
Прекрасно у поєднанні з високими чоботами виглядають сукні з утепленого трикотажу.
До того ж взимку — гріх не скористатися розмаїттям різних типів затишної та теплої в’язки.
Особливо тоді, коли вона так сильно полюбилась дизайнерам.
Плюшевий верхній одяг
Як-не-як мова йде про зиму, тож без теплого і затишного верхнього одягу не обійтися.
На щастя для всіх нас, тренд на екологічність та усвідомлене споживання набирає обертів з кожним новим сезоном.
Тому взимку 2021 дизайнери закликають робити вибір на користь штучного хутра та плюшу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.
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