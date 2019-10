Селена Гомес випустила два кліпи за тиждень. Обидва зняті лише на iPhone

Відома американська співачка Селена Гомес за один тиждень випустила два нові кліпи, які присвячені історії стосунків з Джастіном Бібером.

Про це свідчать рядки з пісні Lose You To Love Me:

Я віддала всю себе і всі це знають. Ти мене зламав, і тепер я це бачу. Через два місяці ти знайшов нам заміну. Наче це було просто. Ти змусив мене думати, що я це заслужила у той час, як я намагалася залікувати свої рани.

Перший емоційний чорно-білий кліп вийшов 22 жовтня 2019 року. Дівчина співає про те, що їх варто було втратити його, аби знайти себе.

Кліп зібрав вже майже 23 млн. переглядів.

Selena Gomez – Lose You To Love Me

Наступний кліп Look At Her Now (Подивись на неї зараз) увірвався на YouTube наступного дня і вже зібрав 2,5 млн переглядів.

У цьому відео Селена Гомес вже була впевненою і яскравою. Дівчина показує, що відновилася після важкого розриву і знайшла себе.

Цікаво, що ці два кліпи були зняті Софі Мюллер на iPhone 11 Pro.

Вона раніше також знімала відео для Ріанни, Гвен Стефані, Кайлі Міноуг, Blur, Шакіри, Тома Оделла та інших музикантів.

Selena Gomez – Look At Her Now

– Я відчувала, що ці дві пісні, випущені поспіль, завершили історію про те, як можна рости незалежно від того, які проблеми відбуваються в житті. Перестаньте звертати увагу на сторонніх і живіть на своїх умовах, – розповідає Селена Гомес.

Нагадаємо, Селена Гомес почала зустрічатися з Джастіном Бібером у 2011 році, після чого вони кілька разів розривали свої стосунки і сходилися назад.

У березні 2018 року пара остаточно розійшлася, після чого Джастін Бібер одружився з моделлю Гейлі Болдвін.

