Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу?

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини выд коронавірусу для всіх громадян віком від 18 років.

Усіх охочі відтепер можуть зробити третє щеплення щонайменше за 6 місяців після другої дози. Для цього навіть не потрібно входити в групу ризику.

Серед українців уже є сміливці, що вже отримали додатковий укол.

Серед них і Анастасія Межибовська, що поділилася своїм досвідом:

Вакцинуватися втретє зараз можна майже будь-де: спеціальні пункти з’явились і в медзакладах, і в торгових центрах, і навіть на деяких вокзалах.

Першочергово, третє щплення потрібне людям з групи ризику. До неї вхадять люди віком від шістдесяти років. Саме вони, насамперед, повинні отримати свою ревакцинальну дозу, аби зміцнити слабкий імунітет.

Але нині бустерне щеплення необхідне всім, наголошують фахівці! Розраховувати на повноцінний захист від коронавірусу лише із двома дозами вакцини не варто. Сподіватися на їхню дію на тлі появи нових особливо заразних штамів навіть небезпечно!

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лпапій наголошує на тому, що ревкцинація – це цілком нормальна практика, що вже сотнями років показує відмінні результати під час боротьби з інфекціями.

Додаткову дозу нині отримують українці з ослабленим імунітетом, адже для них третя доза – це складова частина повного курсу вакцинації.

Імуноскопроментованим людям вже з трьома щепленнями так само рекомендують потім отримати бустер – тобто, для них це буде вже четверта доза після додаткової.

Решті громадян з нормальною імунною системою МОЗ України рекомендує вакцинуватися бустером через 6-9 місяців після другого щеплення

У якості бустера Міністерство охорони здоров’я України, керуючись міжнародними науковими дослідженнями, рекомендує вакцини Файзер та Модерна – для тих, хто отримав попередні дві дози цих же препаратів, або щепився двічі векторною Астразенекою.

А от тим, хто раніше отримав інактивовану вакцину Коронавак, пропонують вакцинуватися саме Файзером.

Хоча, як уточнює головний санітарний лікар України Ігор Кузін, українці з двома дозами Коронаваку можуть щепитися ним і втретє за бажанням.

А от бустер Модерною таким вакцинованим наразі не пропонують через брак інформації щодо можливості поєднання препарату з китайською вакциною.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше повідомив, що станом на початок року в Україні залишилося понад дванадцять з половиною мільйонів доз вакцин. Запевняє – дефіциту не буде:

Отож, на жорсткий дефіцит препаратів можна не розраховувати – бустерів цього року буде достатньо для всіх.

