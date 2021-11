“Суперсила” проти коронавірусу? Вчені з’ясували, чому деяких людей не бере СOVID-19

Хто має сильний імунітет проти коронавірусу.

У світовій п’ятірці антирейтингу з кількості інфікованих на СOVID-19 за добу — США, Німеччина, Великобританія, Росія та Франція.

Україна – наразі на 11 місці.

Утім, фахівці вкотре повторюють: показник захворюваності з появою особливо заразного штаму Дельта — вже не такий вагомий.

Населення країн-лідерів за темпами вакцинації також хворіє.

Питання у важкості перебігу, завантаженості лікарень та летальності.

Після США та Росії. Та якщо порівняти кількість населення, стає очевидним, що ситуація в нас значно гірша, ніж у сусідів по антирейтингу.

За добу 23 листопада в Україні зафіксували 595 смертей від коронавірусу при 44 мільйонах населення.

Тоді як у США — понад півтори тисячі смертей на майже 330 мільйонів, а в Росії – понад тисяча двісті померлих на 144 мільйони людей.

Аби втримати епідситуацію під контролем низка країн Європи посилюють карантин.

Днями тотальний локдаун для всіх, у тому числі для вакцинованих двома дозами, запровадила Австрія, де повним курсом щеплено понад 66% громадян.

Із дому дозволено виходити лише на роботу — якщо дистанційна форма неможлива, у продуктовий магазин, аптеку або до лікаря.

Із 29-го листопада у Гамбурзі до кінотеатрів, театрів та готелів впускатимуть лише щеплених двома дозами, або тих, хто має довідку про одужання від коронавірусу.

Тюринген зачинить клуби, бари та сауни для всіх відвідувачів. Ресторани продовжать працювати до 10-ї вечора, але тільки для вакцинованих і перехворілих.

Для невакцинованих фактично починає діяти тотальний локдаун і комендантська година з 10-ї вечора.

На них, до речі, теж розповсюджуватимуться обмеження. У країні діятиме комендантська година – з 5-ї ранку до 1-ї наступного дня.

У цей час можна буде виходити з дому лише за товарами першої необхідності, для лікування, тестування на коронавірусну інфекцію, вакцинації, а також на роботу.

Але виключно за наявності довідки від роботодавця та сертифікату про повну вакцинацію або “довідки перехворілого”.

В Україні ж, де наразі повністю вакциновані лише понад 24% громадян, також посилять карантин.

Міністр охорони здоров’я, Віктор Ляшко говорить, що зміни стосуються правил у “жовтому” рівні епідемічної небезпеки:

У “жовтому” рівні епіднебезпеки заклади культури, громадські заклади, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу – принаймні однією дозою, – або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

Це ж правило стосується і прийому відвідувачів.

Тепер він становитиме 30 днів замість 120-ти.

Окрім того, відтепер заклади мають не просто запитувати у відвідувачів сертифікати, а й зчитувати QR-код через додаток “Дія”.

Без цього документ вважатиметься неперевіреним, за що власники закладів ризикують поплатитися штрафом від 34-х до 170-ти тисяч гривень.

У британському науковому журналі Nature припустили, чому деяких людей не бере коронавірус, і хто має проти нього “суперсилу”.

Його виявили у деяких британських медпрацівників, які контактували з ковідними хворими, але так і не підхопили вірус протягом 4-х місяців дослідження.

При цьому захисних антитіл у крові медиків не виявили.

Щоб підтвердити цю версію потрібні масштабніші дослідження.

Окрім того, достеменно невідомо, від чого залежить вироблення цього “захисного” білку. Тож наразі “суперсилу” проти коронавірусу, як і раніше, мають лише повністю вакциновані.

Чи правда, що ризик ускладнень внаслідок COVID-19 пов’язаний зі станом ротової порожнини?

Що відомо про нову російську вакцину?

