Жуйка від коронавірусу покладе кінець пандемії? Що відомо про універсальну вакцину

Учені знайшли спосіб боротися з коронавірусом за допомогою жуйки.

Новий штам коронавірусу Омікрон з Південної Африки несе дуже великий ризик спалаху COVID-19 по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що наслідки інфікування цим різновидом SARS-CoV-2 можуть бути тяжкі:

Фахівці стверджують, що це дійсно привід для занепокоєння, але не для паніки.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у ПАР продовжує зростати.

Однак уточнюють, що це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості випадків захворювань на коронавірус, а не через зараження саме Омікроном.

Поки невідомо, чи відрізняються симптоми у пацієнтів, які підхопили Омікрон, від хворих на інші штами.

За її словами, симптоми досить легкі.

Пацієнти скаржаться на сильну втому, головний біль, першіння в горлі, ломоту в тілі.

А от про кашель та втрату нюху чи смаку — ще не повідомляли.

Утім, потрібен час, аби стверджувати, що всі інфіковані Омікроном переноситимуть захворювання саме так.

У німецькій компанії BioNTech, що винайшла вакцину, яку зараз виробляє американська фармкорпорація Pfizer, на днях заявили:

Утім, фахівці кажуть, що підстав так вважати, наразі, немає — потрібно дочекатися результатів досліджень.

Випробування щодо ефективності своєї вакцини також проводить шведсько-британська компанія AstraZeneca.

Перші дані мають бути вже за 2-3 тижні.

Американська компанія Moderna перевіряє, наскільки третя, бустерна доза, допоможе захиститися від Омікрона.

Директор фармацевтичної компанії Moderna, Стефан Бансель прогнозує, що ефективність їхньої вакцини проти нового штаму дійсно може дещо знизитись, якщо порівнювати з Дельтою.

Новий штамп виявили вже у, щонайменше, 23-х країнах світу. Зокрема у США, Португалії, Норвегії, Іспанії, Ізраїлі, Німеччині тощо.

Японія, яка свого часу неабияк постраждала через те, що проводила Олімпіаду у розпал Дельти, — днями скасувала фінал Гран-прі з фігурного катання через Омікрон.

Австрія, як пишуть ЗМІ, планує встановити штраф у понад 7 тисяч євро за відмову від щеплення від коронавірусної інфекції, або 6 тижнів тюремного ув’язнення.

Карантин посилила і сусідня Польща.

Там ввели заборони на авіаперельоти із сімома країнами Африки, якими шириться Омікрон.

Церкви, готелі, культурні та розважальні заклади можуть працювати за умови 50% заповненості.

Обмеження діятимуть мінімум до 17-го грудня.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевняє:

Однак Ляшко прогнозує, що нова хвиля може прийти до України вже у кінці січня.

Ляшко також заявив, що бустерне щеплення від коронавірусу українці можуть зробити вже у січні-лютому 2022-го року.

Обмеження насамперед стосуватимуться невакцинованих громадян.

Також для них будуть закриті заклади громадського харчування.

Бізнес, який працює у жовтій зоні, зобов’яжуть перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

У це важко повірити, але американські науковці Університету Пенсильванії днями представили результати досліджень експериментальної жувальної гумки від коронавірусної інфекції.

Вона здатна знищувати вірусні частинки просто у роті.

Адже саме там, у слині, вони й починають розмножуватися на початку хвороби.

У жуйці міститься спеціальний штучний білок, який вірус має помилково прийняти за справжній, з поверхні клітин людського організму.

Завдання цього штучного білку – блокувати вірус і заважати йому розмножуватися.

Чи заразніший Омікрон за Дельту?

Чи збільшує Омікрон ризик госпіталізації і смерті?

Чи ефективні проти нього вакцини?

