Вакцини від коронавірусу викликають ВІЛ та гепатит? Експерти спростували головні коронаміфи

Другий рік поспіль триває пандемія коронавірусу, коли завершиться —невідомо.

Тим часом, дуже багато людей й досі вірять в абсурдні міфи про COVID-19 та вакцинацію від нього.

Ми зібрали найгарячіші міфи про коронавірус та разом з експертами розібрались, щоб назавжди розставити крапки над “і”!

Питання безпеки вакцини визначається на першому етапі проведення клінічних досліджень.

Імунолог, Ігор Савчак розповідає:

Лікар-реаніматолог, Сергій Дубров стверджує, що світова епідемія 2002-2004 року була викликана вірусом, який за структурою схожий на SARS-CoV-2.

Тобто, певні напрацювання проводилися ще 20 років тому.

І була потреба і колосальне фінансування розробки вакцини.

І, звичайно, тому була можливість її зробити досить швидко.

Якщо говорити там стосовно безпеки застосування вакцини, то ми на сьогоднішній день однозначно можемо говорити про її ефективність та безпеку, аналізуючи ті мільярди пацієнтів вже, які були в світі щеплені.

Сергій Дубров вважає, що це припущення абсурдне.

Тобто й припущення, що після вакцинації в людини з’являється вірус імунодефіциту людини, тобто ВІЛу в крові — це абсолютна нісенітниця.

Які ще міфи спростували фахівці?

Чи збільшує вакцинація ризик виникнення тромбозу?

І чи можна вакцинованим бути донарами крові?

