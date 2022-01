Мутант з Кіпру. Що відомо про новий штам Дельтакрон?

Кіпром шириться “дельтакрон”! Мутант поєднує в собі риси одразу двох штамів коронавірусу – смертоносної “дельти” та надзаразного “омікрона”!

Професор Кіпрського університету Леонтіос Кострикіс звітує: попри надзвичайну швидкість поширення “омікрона”, “дельтакрон” має всі шанси витіснити попередника! Окрім того, “дельтакрон” зустрічається саме в ушпиталених пацієнтів.

Утім, нині бракує даних, аби стверджувати, що “дельтакрон” збільшить кількість госпіталізацій з COVID-19.

Низка науковців взагалі вважають повідомлення про появу нового мутанта “помилкою”. Підозрюють, що кіпрські науковці хибно сприйняли “забруднені” зразки за страшного мутанта.

Та це ще не все! Новий штам коронавірусу під назвою IHU виявили на півдні Франції! Цей варіант нібито має аж 46 мутацій і несе смертельну небезпеку для нашого здоров’я.

Для порівняння, в південноафриканського “омікрона” знайшли близько 30 значимих мутацій. Новий вид коронавірусу так бояться через те, що величезна кількість мутацій заважає препаратам боротись із хворобою.

Проте не поспішайте панікувати, адже як виявилось згодом, “новий” штам знайшли ще у вересні 2021-го року, а також повідомили про те, що ніякої смертельної загрози він не несе.

На жаль, “омікрон” зараз представляє реальну загрозу для людства! Останнім часом кількість хворих у світі зростає, тож керівництво деґких прогресивних країн навіть впровадило четверту дозу вакцинації.

Сімейний лікар Борис Бріль так описує ситуацію:

Медики активно рекомендують використовувати так звані “бустерні” дози, що укріплюють імунітет.

Які країни зараз посилюють карантинні обмеження?

Чи виправдана паніка щодо поширення дельтакрону, яку роздмухують ЗМІ?

Де у світі найгірші показники вакцинації?

Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Pexels

