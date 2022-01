Ворожіння на кохання у Старий Новий рік: що робити та як дізнатися ім’я судженого

Ще з давніх часів молодь ворожила на кохання на Старий Новий рік. Це робили в ніч з 13 на 14 січня.

Ранок у Великому Місті дізнався, що потрібно для цього робити. Ворожитимеш? Тоді читай про це нижче.

Якщо хочеш дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка, вийди на вулицю і запитай першого зустрічного, як його звати.

Дівчата повинні катати його по підлозі. Якщо у когось перстень покотиться до дверей, тоді дівчина незабаром вийде заміж.

Ворожіння на картах. Для цього потрібно перед сном покласти під подушку карти, на яких зображені королі, а вранці навпомацки дістати одну.

Якщо витягнеш піку, то чоловік буде старим і ревнивим. Якщо трефа, чоловік буде військовим.

Якщо бубна, то буде красивим і бажаним, а якщо черва, то чекай молодого багатія.

Візьми глибоку посудину/банку, насип туди будь-якого зерна та постав питання у думках.

Після цього тобі потрібно дістати звідти жменьку крупи і перерахувати. Якщо вийде парна кількість, то відповідь позитивна, якщо непарна, то негативна.

Цей метод найбільш популярний.

Господиня дому повинна запросити гостей і приготувати для них вареники з картоплею та маленьким сюрпризом. Запрошені не повинні знати, що їм попадеться.

До кожного вареника з картоплею додай: нитку, хлібну скоринку, перстень, монету, укроп, ґудзик, лавровий лист, яблуко, капусту, моркву, ізюм, перець, сіль, муку, карамель, клюкву, горіх, огірок, рис, горох, тісто, часник, солодку начинку, зерно.

Значення того, що попадеться:

Тепер ти знаєш, як гадати на кохання на Старий Новий Рік. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

