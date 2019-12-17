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ICTV / Ранок / Як з’явилася новорічна ялинка та інші цікаві факти про неї / 17.12.2019 18:30
17.12.2019 18:30
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Як з’явилася новорічна ялинка та інші цікаві факти про неї

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Ялинка! Ми прикрашаємо її щороку. Зелена та пухнаста приносить у дім свято! Та скільки всього ми про неї не знаємо.

Ви вже спіймали хвилю святкового настрою?

Якщо ні, то після рубрики “Предмет в історіях”, він у вас неодмінно з’явиться!

Адже наші колеги розкажуть дивовижні історії про новорічну ялинку.

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Наприклад, за легендою, моду на ялинки в оселях впровадив німецький богослов Мартін Лютер. Ще у 1500 році він гуляв лісом. І сподобалася йому ялинка.

Приніс її Мартін додому, прикрасив свічками. Та назвав дерево символом Різдва. З Німеччини традиція поширилася по всьому світу.

Однак, масовості цей звичай набуває в XIX ст., після того, як ялинки починають ставити усі вельможі. На Русі ж, традиція прикрашати різдвяне дерево з’явилася в 1700 році.

До того часу наші пращури обходилися ялинковим гіллям.

А ви знали, чому діти Теодора Рузвельта ховали від президента ялинку в шафі?

Який зв’язок між нею та пташиним пір’ям? Та як виглядають ялинки для ледачих?

Ще більше цікавих фактів дивіться у сюжеті Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми писали, у чому зустрічати Новий рік 2020, перегляньте наші кілька порад.

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Теги: Новий Рік, новорічна ялинка, Предмет в історіях, цікаві факти
17.12.2019 18:30
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