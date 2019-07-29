Прикмети, які приносять шалену удачу

А ти знаєш про прикмети, які приносять удачу? Виявляється, їх існує так багато, що іноді ми й не помічаємо, що саме стало приводом нашого успіху. Ранок у Великому Місті знайшов для тебе всі важливі прикмети, аби тобі частіше фартило. Читай уважно.

Прикмети, які приносять удачу

Якщо вийдеш із дому і раптом згадаєш про якусь дрібничку, то краще за нею не повертатись. Але якщо вона тобі конче необхідна, тоді повернись і перед виходом подивись у дзеркало та посміхнись. Це принесе тобі удачу.

Якщо кудись збираєшся йти, і перед виходом тебе хтось запитає: Ти куди?, то відповідай – на кудикіну гору. Наші предки охоче користувались цим виразом, щоб позбутись неприємностей.

Перед виходом із дому добре дивися під ноги. Якщо спіткнешся об поріг – це не до добра. Але якщо на шляху спіткнешся на праву праву ногу – на удачу.

Якщо збираєшся в довгу дорогу, то поклади в кишеню або гаманець монету, яка перед цим довго лежала вдома.

Якщо перед виходом приміряти взуття найстаршого члена родини, тоді тобі пощастить.

Якщо почуєш біля будинку співи зозулі, тоді удача уже поспішає до тебе.

Випадково розіллєш чай – чекай грошової винагороди.

Хочеш, щоб день вдався, тоді вставай з ліжка з правої ноги.

Щоб притягнути до себе сприятливі події, треба погладити чорного кота.

Щоб удача оселилася у твоєму домі, треба віддати перший млинець, зроблений на Масляну, домашнім тваринам.

Якщо попадеш під сильний дощ, то не поспішай сваритися на долю, адже незабаром на тебе чекає шалений фарт.

Тримай у будинку достатньо меду. Він буде служити ласощами для домового. Свіжий мед слід наливати у красиве блюдце з візерунками.

Щоб притягнути до себе удачу, треба перед виходом із дому погладити кут столу.

Якщо плануєш обрізати нігті на ногах, то це краще зробити у вівторок або в п’ятницю.

Переступай поріг чужого будинку правою ногою.

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Тепер ти знаєш прикмети, які гарантовано принесуть тобі удачу. Користуйся нашими порадами, і все у тебе буде добре.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні прикмети.

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