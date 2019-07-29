Прикмети, які приносять шалену удачу

А ти знаєш про прикмети, які приносять удачу? Виявляється, їх існує так багато, що іноді ми й не помічаємо, що саме стало приводом нашого успіху. Ранок у Великому Місті знайшов для тебе всі важливі прикмети, аби тобі частіше фартило. Читай уважно.
Прикмети, які приносять удачу
- Якщо вийдеш із дому і раптом згадаєш про якусь дрібничку, то краще за нею не повертатись. Але якщо вона тобі конче необхідна, тоді повернись і перед виходом подивись у дзеркало та посміхнись. Це принесе тобі удачу.
Якщо кудись збираєшся йти, і перед виходом тебе хтось запитає: Ти куди?, то відповідай – на кудикіну гору. Наші предки охоче користувались цим виразом, щоб позбутись неприємностей.
- Перед виходом із дому добре дивися під ноги. Якщо спіткнешся об поріг – це не до добра. Але якщо на шляху спіткнешся на праву праву ногу – на удачу.
- Якщо збираєшся в довгу дорогу, то поклади в кишеню або гаманець монету, яка перед цим довго лежала вдома.
- Якщо перед виходом приміряти взуття найстаршого члена родини, тоді тобі пощастить.
- Якщо почуєш біля будинку співи зозулі, тоді удача уже поспішає до тебе.
- Випадково розіллєш чай – чекай грошової винагороди.
- Хочеш, щоб день вдався, тоді вставай з ліжка з правої ноги.
- Щоб притягнути до себе сприятливі події, треба погладити чорного кота.
- Щоб удача оселилася у твоєму домі, треба віддати перший млинець, зроблений на Масляну, домашнім тваринам.
Якщо попадеш під сильний дощ, то не поспішай сваритися на долю, адже незабаром на тебе чекає шалений фарт.
- Тримай у будинку достатньо меду. Він буде служити ласощами для домового. Свіжий мед слід наливати у красиве блюдце з візерунками.
- Щоб притягнути до себе удачу, треба перед виходом із дому погладити кут столу.
- Якщо плануєш обрізати нігті на ногах, то це краще зробити у вівторок або в п’ятницю.
- Переступай поріг чужого будинку правою ногою.
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Тепер ти знаєш прикмети, які гарантовано принесуть тобі удачу. Користуйся нашими порадами, і все у тебе буде добре.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні прикмети.
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