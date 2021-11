Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші

Як притягнути до себе гроші? Народні прикмети.

Хочу жити так, щоб ні в чому собі не відмовляти. Для цього не вистачає лише машинки, яка друкує гроші.

Але у мене її немає і у тебе, думаю, теж. Та попри цей недолік є шанс притягнути до себе гроші.

Ходять чутки, що гроші реагують на твої думки, бажання і можуть легко прийти в слушний момент.

Цього разу ми підготували для тебе кілька грошових прикмет. Вони, можливо, вбережуть від непотрібних витрат та силою думки будуть до тебе притягатися.

Ні-ні, ніякої магії, лише маленькі деталі, про які ти навряд чи колись замислювався(-лась).

Гроші, як і люди, люблять простір, увагу і звичайно – бути на першому місці!

Тому, якщо ти хочеш привернути до себе їх любов, то не перевантажуй гаманець дріб’язком, візитками, чеками та фото з рідними.

Всьому має бути своє місце: фото у рамці, візитки у візитниці, а чеки у смітнику.

Якщо ти, звичайно, не ведеш підрахунки покупок.

До речі, про підрахунки. Не тримай гаманець порожнім, адже такі він притягне лиш бідність.

І ще… отримав(-ла) зарплату – не біжи відразу у магазин. Гроші мають переночувати у твоєму гаманці.

Якщо ти комусь заборгував, то в жодному разі не віддавай гроші ввечері, лише вранці.

Однак, якщо вже так трапилось, то не варто передавати з рук в руки.

Краще склади їх навпіл і поклади складеним кінцем від тебе на тумбочку або ж підлогу, але не на кухонний стіл.

І пам’ятай, брати гроші краще лівою рукою, а от віддавати – правою.

Щоб не прожити все життя з дріб’язком у гаманці, потрібно назбирані за тиждень копійки віддати жебракам.

І головне, зробити це потрібно у неділю. Не жалій — монети відійдуть, а купюри лише прибавляться.

Якщо в будинку ще лишилися монети, то необхідно розкидати їх по кутках. Але не перестарайся, мова йде про кілька монет 🙂

Форма і колір гаманця теж впливають на те, чи будуть гроші частими гостями у тебе.

Гроші не люблять бути зім’ятими і лежати «де попало».

Тому, коли обиратимеш дім для свого статку, згадай цю статтю.

Ідеально підійде довгий гаманець із багатьма відділеннями.

Складати потрібно від менших купюр до більших лицевою стороною. Просто гроші люблять, коли ти, відкриваючи гаманець, не дивишся їм «у спину».

Якщо ти власник(-ця) грошей різних національностей, то клади їх в окремі відділи.

Колір краще обирати: червоний, чорний, коричневий, срібний, зелений або ж золотистий.Кажуть, синій може призвести швидше до втрати, а не до примноження.

Всі ми любимо гроші, а особливо, коли їх багато.

Тому прислухайся до порад. Можливо, уже незабаром тобі неабияк пощастить.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у якій валюті краще зберігати гроші.

Фото: Unsplash

