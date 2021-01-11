Магнітні бурі у січні 2021 – календар небезпечних дат

Січень 2021 року обіцяє бути дуже напруженим у плані магнітних бур. Загалом вони триватимуть більшу половину місяця.

Коли саме плануються геомагнітні коливання і як впливають на організм людини – ми розповіли в матеріалі.

Календар магнітних бур на січень 2021

На початку року на нас чекає лише 3 магнітні бурі, от тільки триватимуть вони не 1-2 дні, як зазвичай, а значно довше.

Вони можуть негативно позначитися на самопочутті. Причому, цього разу неприємні симптоми можуть відчути не лише метеозалежні люди, але й усі інші.

1-9 січня – сильні магнітні буря

12-18 січня – середні магнітні бурі.

24-31 – середні магнітні бурі.

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Під час магнітних бур можна відчути такі симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Нервова напруженість, різкі зміни настрою.

Підвищений тиск.

Безсоння або сонливість.

В’ялість, зменшення працездатності.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, із розумінням постався до потреби свого організму у відпочинку. Не перевантажуй себе важкою фізичною роботою, та й і з розумовою теж май міру.

По можливості, уникай стресів та нервових ситуацій.

Пий хоча б 1,5 літри чистої води на день.

Замість солодких, солоних та жирних страв їж більше свіжих овочів і фруктів.

Виключи з раціону алкоголь та солодкі газовані напої.

Частіше провітрюй кімнату. Якщо є можливість, вийди на прогулянку до парку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для міцного імунітету.

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