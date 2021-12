8 рік війни Росії проти України: яким він був і чим ми можемо пишатися?

Восьмий рік цинічної і гібридної військової агресії Росії проти України на Донбасі.

Кожен з цих років був різним.

І 2021 рік — не виключення.

Станом на сьогодні, за офіційними даними Генштабу за рік що минає внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 65 українських військових.

Ми вирішили згадати, яким цей черговий рік війни був для українських збройних сил?

Перше застосування сучасних безпілотників Байрактар спричинило справжній фурор для України і фіаско для ворога.

«Прапороносці», а саме так Байрактар перекладається з турецької, останні півроку проводять розвідку з ударним боєкомплектом у небі Донбасу.

І 26 жовтня цього року вони вперше завдали удару і знищили гаубицю ворога, яка обстрілювала українські позиції.

Керівник центру військово-правових досліджень, Олександра Мусієнко розповідає:

В першу чергу це дає дуже хорошу можливість застосовувати ці сучасні і потужні безпілотники безпосередньо в бойових умовах.

Це взаємовигідна військово-технічна співпраця, тому що виробництво буде локалізоване в Україні, за допомогою, зокрема українських складових.

Експерт додає:

Поки що в українських військових 12 таких залізних пташок.

Але найближчим часом їхню кількість планують збільшити втричі.

«Козак Мейс», «Сі Бриз», «Обєднані зусилля» чи «Швидий тризуб».

Збройні Сили України продовжують підвищувати професіоналізм не лише в умовах реальних бойових дій, але й на навчаннях.

Наприклад, у міжнародних навчаннях Репід трайдент, чи то «Швидкий тризуб», цього року взяли участь 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів.

Також відбулося спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

В них брали участь не тільки країни члени Альянсу, але й інші країни, які приєднувались до цих ініціатив.

І ми продемонстрували, що спільно українські військові моряки і військові здатні діяти з військовими країн-членів НАТО, інших сусідів: Болгарії, Румунії, Туреччини, так само Грузія була залучена і багато інших.

Відомо, що вже у Новому році в Україні проведуть 10 міжнародних військових навчань, також ЗСУ візьмуть участь у 16 подібних заходах за кордоном.

Якою новою зброєю можуть похвалитися військові?

І чим ми точно маємо пишатися?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

