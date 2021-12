Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія

Військові поразки армії Росії у 2021 році.

Новий корвет Росії «Проворний» згорів майже до тла!

Військовий корабель держави-агресора будували вісім років.

Вже от-от мали спускати на воду, проте днями він із начебто невідомих причин спалахнув на суднобудівному заводі у Петербурзі.

Він мав підсилити тихоокеанський флот Росії.

Корабель мав би бути оснащений найновішими ракетними установками, але не склалось.

Брак необхідених деталей пов’язаний із санкціями проти Росії за війну з Україною

Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

Це більше – ніж футбольне поле.

У Москві оцінюють збитки і шукають винних.

Чи знайшли на згарищі «Проворного» візитку Яроша?

Які ще гучні провали у війську держави-агресора стались за 2021 рік?

Дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Фото: Unsplash

