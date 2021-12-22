УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія

Військові поразки армії Росії у 2021 році. Новий корвет Росії «Проворний» згорів майже до тла! Військовий корабель держави-агресора будували вісім років. Вже от-от мали спускати на воду, проте днями він із начебто невідомих причин спалахнув на суднобудівному заводі у Петербурзі. Він мав підсилити тихоокеанський флот Росії. Корабель мав би бути оснащений найновішими ракетними установками, але не склалось. Брак необхідених деталей пов'язаний із санкціями проти Росії за війну з Україною Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Це більше – ніж футбольне поле. У Москві оцінюють збитки і шукають винних. [read_more_news] Чи знайшли на згарищі «Проворного» візитку Яроша? Які ще гучні провали у війську держави-агресора стались за 2021 рік? Дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про неконституційні закони Росії. Фото: Unsplash

Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія
0 Коментувати

Військові поразки армії Росії у 2021 році.

Новий корвет Росії «Проворний» згорів майже до тла!

Військовий корабель держави-агресора будували вісім років.

Вже от-от мали спускати на воду, проте днями він із начебто невідомих причин спалахнув на суднобудівному заводі у Петербурзі.

Він мав підсилити тихоокеанський флот Росії.

Корабель мав би бути оснащений найновішими ракетними установками, але не склалось.

Брак необхідених деталей пов’язаний із санкціями проти Росії за війну з Україною

Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

Це більше – ніж футбольне поле.

У Москві оцінюють збитки і шукають винних.

Також по темі: Кремль качає права! Що вимагає московський диктатор від НАТО і до чого тут Україна США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль Рейтинг найкращих армій світу: яке місце посіла Україна?

Чи знайшли на згарищі «Проворного» візитку Яроша?

Які ще гучні провали у війську держави-агресора стались за 2021 рік?

Дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неконституційні закони Росії.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія / 22.12.2021 10:50
22.12.2021 10:50

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь