Рейтинг найкращих армій світу: яке місце посіла Україна?

Українська армія увійшла до топ-25 найсильніших армій світу.

Вебсайт Global Firepower сформував рейтинг найпотужніших армій світу.

Збройні сили України у рейтингу Global Firepower Index посідають 25 сходинку.

Якщо завтра почнеться Третя Світова війна, хто, з ким і чим воюватиме?

Яка армія вважається найсильнішою у світі і чому?

Оборонний бюджет Японії складає – 41.6 мільярда доларів на рік.

Активний особовий склад налічує – понад 247 тисяч військових.

У збройних сил Японії – 678 танків, 1613 літаків, та 16 підводних човнів.

В абсолютних цифрах японські збройні сили відносно невеликі.

Завдяки тісному союзу із Сполученими Штатами та хорошій військовій техніці, збройні сили Японії на 100% можна назвати сучасними.

Наприклад, Японія купує літаки F-35 , що робить її власницею найбільшої кількості американських винищувачів-невидимок за межами Сполучених Штатів.

Керівник Центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко розповідає:

Після 1945 року, їм взагалі заборонено мати постійну армію, тож у них це — сили самооборони.

У Японії немає строкової військової служби, при цьому, останніми роками військова кар’єра стає все популярнішою через збільшення виплат.

В окремих випадках на вільне місце припадає більше 40 претендентів.

Вони становлять близько 4% військовослужбовців.

Оборонний бюджет Індії складає – 50 мільярдів доларів на рік.

Активний особовий склад налічує – 1 мільйон 325 тисяч військових.

У збройних сил Індії майже 6 з половиною тисяч танків, 1905 літаків, та 15 підводних човнів.

Щоправда, одна з кавалерій збирається замінити своїх коней на танки Т-72.

Індійські солдати вважаються одними з найкращих у висотних і гірських війнах.

Саме там проходили навчання Сили спеціального призначення США перед вторгненням в Афганістан.

Експерт говорить, що в Індії є велика кількість зброї, однозначно, різної: починаючи з радянської, застарілої, закінчуючи певними новітніми. Те ж саме з літаками.

Як і в Японії, в Індії немає військового призову.

Тим не менше, індійська армія має найбільшу «добровільну» військову силу у світі.

Хто увійшов до трійки лідерів?

І хто з них міг би перемогти у ймовірній Третій світовій війні?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні перемоги українців.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.