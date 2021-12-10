Рейтинг найкращих армій світу: яке місце посіла Україна?

Українська армія увійшла до топ-25 найсильніших армій світу.
Вебсайт Global Firepower сформував рейтинг найпотужніших армій світу.
Збройні сили України у рейтингу Global Firepower Index посідають 25 сходинку.
Якщо завтра почнеться Третя Світова війна, хто, з ким і чим воюватиме?
Яка армія вважається найсильнішою у світі і чому?
Топ-5 найсильніших армій
Японія — 5 місце
Оборонний бюджет Японії складає – 41.6 мільярда доларів на рік.
Активний особовий склад налічує – понад 247 тисяч військових.
У збройних сил Японії – 678 танків, 1613 літаків, та 16 підводних човнів.
В абсолютних цифрах японські збройні сили відносно невеликі.
Разом з тим, армія Японії є однією із провідних сил в Азії та світі.
Завдяки тісному союзу із Сполученими Штатами та хорошій військовій техніці, збройні сили Японії на 100% можна назвати сучасними.
Наприклад, Японія купує літаки F-35 , що робить її власницею найбільшої кількості американських винищувачів-невидимок за межами Сполучених Штатів.
Керівник Центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко розповідає:
— У них армія називається – армія самооборони. Тобто це сили самооборони Японії, але вони надзвичайно сильно в них вкладають.
Після 1945 року, їм взагалі заборонено мати постійну армію, тож у них це — сили самооборони.
У Японії немає строкової військової служби, при цьому, останніми роками військова кар’єра стає все популярнішою через збільшення виплат.
В окремих випадках на вільне місце припадає більше 40 претендентів.
Дозволено в армії самооборони Японії служити і жінкам.
Вони становлять близько 4% військовослужбовців.
Індія — 4 місце
Оборонний бюджет Індії складає – 50 мільярдів доларів на рік.
Активний особовий склад налічує – 1 мільйон 325 тисяч військових.
У збройних сил Індії майже 6 з половиною тисяч танків, 1905 літаків, та 15 підводних човнів.
Звісно, бойових слонів в Індії немає, зате є ядерна зброя і кінний кавалерійський полк, один із 3 останніх у світі.
Щоправда, одна з кавалерій збирається замінити своїх коней на танки Т-72.
Індійські солдати вважаються одними з найкращих у висотних і гірських війнах.
А школа високогірної війни індійської армії (HAWS) вважається одним з найелітніших військових навчальних закладів у світі.
Саме там проходили навчання Сили спеціального призначення США перед вторгненням в Афганістан.
Експерт говорить, що в Індії є велика кількість зброї, однозначно, різної: починаючи з радянської, застарілої, закінчуючи певними новітніми. Те ж саме з літаками.
— Поступово вони намагаються відновлювати свій флот військово-морських сил.
Як і в Японії, в Індії немає військового призову.
Тим не менше, індійська армія має найбільшу «добровільну» військову силу у світі.Також по темі: Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною? Навіщо Великій Британії космічні війська? Закон про військові злочини: навіщо він потрібен і чому Рада прийняла його саме зараз
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