Як пандемія коронавірусу змінила життя українців?

Коронавірус забрав життя майже ста тисяч наших співгромадян. І він же розпорошив українське суспільство на прихильників вакцин та противників.

2020 рік змусив нас згадати значення слів «пандемія» та «локдаун». Але вони стали лише прелюдія до головного виклику 2021 року.

Коли планета пішла на карантин – нам здавалося, що це історія про медицину та технології. Що прогрес дозволить нам перемогти обставини і треба лише дати вченим час. Що вакцини зможуть подолати нову хворобу – так само, як вони раніше допомогли перемогти старі.

Але виявилося, що коронавірус став історією не про медичне, а про соціальне. І весь цей рік людство вивчало власні фобії, які завдяки вакцинації раптово спливли на поверхню.

Магічне мислення. Готовність підкоритися неминучому. Теорії змов. Дефіцит довіри. Криза освіти. У кожній країні знайшлися ті, хто користується всіма благами цивілізації, але при цьому затято готовий заперечувати правила, за якими ця цивілізація влаштована.

І це протистояння перекочує наступного року.

Чи можливий компроміс між прихильниками вакцинації та антивакцинаторами – дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

