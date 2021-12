Із яєць страусів. Вчені розробили маски, які світяться при контакті з коронавірусом

Нові дослідження коронавірусу.

Новий штам коронавірусу Омікрон шириться світом дуже швидко!

Мутанта вже зафіксували у щонайменше 77 країнах.

Попри те, що офіційної заяви про виявлення Омікрона в Україні ще не було, він, ймовірно, таки прокрався у нашу державу.

Так вважає експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

Нагадаємо, свого часу саме з країни-агресорки до нас завезли небезпечну Дельту.

У ВООЗ вважають, що уряди держав зробили наразі замало для подолання нового штаму коронавіруса.

Відтак, чергову хвилю коронавірусу в Європі прогнозують вже в січні 2022 року.

Південноафриканський Омікрон таки заразніший за індійську Дельту!

Більше ніж у 4 рази.

До таких висновків дійшов японський професор охорони здоров’я та екологічних наук з Університету Кіото Хіроші Нішіура.

Однак його дослідження наразі нерецензоване і ще очікує на схвалення наукової спільноти.

Новий коронавірусний штам розмножується в бронхах у 70 разів швидше, ніж Дельта.

Але без паніки — у легенях Омікрон навпаки розмножується в 10 разів повільніше за індійський штам

Із чого фахівці роблять попередній висновок: новий мутований штам, попри свою високу заразність, ймовірно, провокує менш тяжкий перебіг COVID-19-19, ніж смертоносна Дельта.

Утім, щоб підтвердити гіпотезу, за інфікованими Омікроном ще варто поспостерігати.

Японські науковці з Університету префектури Кіото вигадали, як зменшити поширення коронавірусу за допомогою страусів!

Науковці створили унікальну медичну маску для моментального виявлення коронавірусу.

Вона оброблена флуоресцентним барвником та антитілами страусів.

Коли ж людина починає одужувати і вірусне навантаження зменшується— сліди стають менш яскравими.

У майбутньому команда науковців сподівається вдосконалити розробку так, щоб маски світилися автоматично при потраплянні на них вірусних частинок і без ультрафіолету.

Але до чого ж тут страуси?

Для експерименту обрали саме цих птахів, тому що попередні дослідження показали, що страуси мають сильну стійкість до захворювань.

На думку японських науковців, антитіла, вироблені страусами, мають надзвичайну здатність боротися з вірусами та бактеріями.

Вони можуть приєднуватися до спайкового білка коронавірусу й пригнічувати інфекцію.

І хоча нині все це звучить ніби з області фантастики, – наука не стоїть на місці!

Які ще приголомшливі відкриття зробили вчені?

Більше дивіться в сюжеті Альни Нестеренко.

Фото: Рexels

