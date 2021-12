Пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році? Чого чекати від вірусу

Пандемія коронавірусу може завершитися вже наступного року! Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Але визнали: Омікрон передається таки набагато швидше за Дельту. Тож навіть вакциновані та перехворіли з високою ймовірністю заражатимуться повторно.

У ВООЗ прогнозують – Омікрон, ймовірно, почне домінувати у європейських країнах і спричинить “шторм”. Нового мутанта виявили вже у понад ста державах світу – у тому числі, в Україні!

Але є й хороші новини – вже наступного року у людства може з’явитися “універсальна” вакцина від коронавірусу – від усіх можливих штамів!

Ще до появи Омікрона в американському науковому журналі JAMA розглядали сценарії виходу з пандемії.

Серед них – повне викорінення SARS-COV-2, як свого часу вірусу натуральної віспи, або усунення інфекції в окремих, максимально вакцинованих країнах.

Але із виникненням все нових штамів, стало зрозуміло, що ці варіанти малоймовірні, – кажуть фахівці. Нам, скоріше за все, доведеться навчитися жити із коронавірусом.

То невже катастрофічна кількість смертей від COVID-19 і переповнені лікарні – наша нова реальність?! Зовсім не обов’язково. Коронавірус може стати чимось схожим на звичайну застуду.

Інфіковані Омікроном мають на 40% нижчий ризик госпіталізації, ніж хворі на “дельту”, –звітують в Імперському коледжі Лондона. Утім, це попередні результати дослідження.

Очільники ж МОЗ країн “великої сімки”, навпаки, говорять про Омікрон як про “найбільшу загрозу для громадського здоров’я світу”!

Але якщо фахівці у різних країнах наразі не можуть дійти згоди в оцінці небезпеки нового штаму, чи можна зіграти на випередження, – а не чекати, поки “омікрон” покаже зуби?

Імунний захист після вакцинації з часом слабшає, тож низка країн як от Німеччина, США, Великобританія схвалили вакцинацію додатковою дозою, щоб його поновити. А от в Ізраїлі, де також вакцинують третьою дозою всіх громадян старше 18-ти років, – пішли ще далі: людей із груп ризику збираються вакцинувати і четвертою дозою.

Чи захищають наявні вакцини від штаму Омікрон?

Чи створять універсальну вакцину від усіх штамів?

І коли, зрештою, завершиться пандемія коронавірусу?

Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

