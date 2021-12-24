Пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році? Чого чекати від вірусу

Пандемія коронавірусу може завершитися вже наступного року! Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Але визнали: Омікрон передається таки набагато швидше за Дельту. Тож навіть вакциновані та перехворіли з високою ймовірністю заражатимуться повторно.
У ВООЗ прогнозують – Омікрон, ймовірно, почне домінувати у європейських країнах і спричинить “шторм”. Нового мутанта виявили вже у понад ста державах світу – у тому числі, в Україні!
Але є й хороші новини – вже наступного року у людства може з’явитися “універсальна” вакцина від коронавірусу – від усіх можливих штамів!
Невже у 2022 весь цей жах закінчиться?!
Ще до появи Омікрона в американському науковому журналі JAMA розглядали сценарії виходу з пандемії.
Серед них – повне викорінення SARS-COV-2, як свого часу вірусу натуральної віспи, або усунення інфекції в окремих, максимально вакцинованих країнах.Також по темі: Жуйка від коронавірусу покладе кінець пандемії? Що відомо про універсальну вакцину ВООЗ схвалила нову вакцину від коронавірусу: що відомо про COVAXIN? Обмеження для невакцинованих. Юрист розповів, чи порушуються права громадян під час пандемії
Але із виникненням все нових штамів, стало зрозуміло, що ці варіанти малоймовірні, – кажуть фахівці. Нам, скоріше за все, доведеться навчитися жити із коронавірусом.
То невже катастрофічна кількість смертей від COVID-19 і переповнені лікарні – наша нова реальність?! Зовсім не обов’язково. Коронавірус може стати чимось схожим на звичайну застуду.
Що відомо про штам Омікрон
Інфіковані Омікроном мають на 40% нижчий ризик госпіталізації, ніж хворі на “дельту”, –звітують в Імперському коледжі Лондона. Утім, це попередні результати дослідження.
Очільники ж МОЗ країн “великої сімки”, навпаки, говорять про Омікрон як про “найбільшу загрозу для громадського здоров’я світу”!
Але якщо фахівці у різних країнах наразі не можуть дійти згоди в оцінці небезпеки нового штаму, чи можна зіграти на випередження, – а не чекати, поки “омікрон” покаже зуби?
Імунний захист після вакцинації з часом слабшає, тож низка країн як от Німеччина, США, Великобританія схвалили вакцинацію додатковою дозою, щоб його поновити. А от в Ізраїлі, де також вакцинують третьою дозою всіх громадян старше 18-ти років, – пішли ще далі: людей із груп ризику збираються вакцинувати і четвертою дозою.
Чи захищають наявні вакцини від штаму Омікрон?
Чи створять універсальну вакцину від усіх штамів?
І коли, зрештою, завершиться пандемія коронавірусу?
Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно вакцинувати дітей від коронавірусу.
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