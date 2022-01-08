Де брати вітаміни взимку? Корисні властивості родзинок

Позитивний вплив ізюму на організм людини, вітаміни та корисні властивості сухофрукту.
Всім відомо, що ізюм — це сушений виноград, та чи знаєш ти, що в вологому та сушеному стані цей продукт розкриває різні корисні властивості?
Родзинки можна вживати самостійно, а також додавати до страв, наприклад, у сирники або настоянки.
Ізюм містить жири, білки, вуглеводи, клітковину, золу та воду.
Сухофрукт багатий на вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, РР, С, Е, К, Н.
Ранок у Великому місті підготував детальну інформацію про корисні властивості ізюму. Тоє після прочитання матеріалу ти зовсім по-іншому подивишся на цей сухофрукт.
Корисні властивості ізюму
Підтримка та покращення зору
У родзинках містяться бета-каротин та інші каротиноїди, вітаміни, кальцій та багато мікроелементів.
Саме ці речовини дуже важливі для здоров’я очей. Вони уповільнюють вікове ослаблення зору, а також мають протизапальну дію.
Профілактика раку
Невелика кількість родзинок у компоті або корисному десерті знизить ризик розвитку ракових пухлин.
У цьому сухофрукті є фенольні сполуки, які вбивають та пригнічують ріст ракових клітин.Також по темі: Екзотична лобода. Корисні властивості кіноа Фрукт, що дарує здоров’я: корисні властивості мандаринів Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей
Позбавляє закрепів
Високий вміст клітковини в родзинках сприяє хорошому травленню.
Саме тому він є незамінним помічником для людей, у яких є проблеми з випорожненням кишечника.
Зміцнення нервової системи
Велика кількість бору міститься в родзинках. Це сприяє покращенню координації, зміцненню пам’яті та концентрації уваги.
Ізюм поліпшує роботу нервової системи, регулює тиск, утримуючи його в межах норми.
Профілактика та лікування анемії
У чорних родзинках дуже багато заліза та вітаміну В, нестача яких викликає анемію.
Ось ще одна причина додати ізюм у своє меню.
Тим більше, що півсклянки родзинок містить 7% добової норми заліза для жінок і 16% для чоловіків.
Контроль за вагою
Якщо ти сидиш на дієті, то ці ласощі можуть повністю замінити солодощі.
Ізюм — джерело енергії та насичення, тому чудово підходить для здорового перекусу.
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Здоров’я зубів
Клітковина, яка міститься у складі продукту, очищає зубну поверхню, зміцнює ясна, а кислоти борються з бактеріями в ротовій порожнині.
Це сприяє зміцненню зубів та запобігає появі карієсу.
Зниження рівня холестерину
За допомогою родзинок можна знизити рівень холестерину в крові природним та здоровим способом.
Достатньо добавляти невелику кількість ізюму в їжу щодня.
Це позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.
Тому будь здоровим та вживай корисну їжу, а ми тобі в цьому допоможемо.
Нагадаймо, раніше ми говорили про корисні властивості манго.
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Марина Максакова