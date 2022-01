Де брати вітаміни взимку? Корисні властивості родзинок

Позитивний вплив ізюму на організм людини, вітаміни та корисні властивості сухофрукту.

Всім відомо, що ізюм — це сушений виноград, та чи знаєш ти, що в вологому та сушеному стані цей продукт розкриває різні корисні властивості?

Ізюм містить жири, білки, вуглеводи, клітковину, золу та воду.

Сухофрукт багатий на вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, РР, С, Е, К, Н.

У родзинках містяться бета-каротин та інші каротиноїди, вітаміни, кальцій та багато мікроелементів.

Саме ці речовини дуже важливі для здоров’я очей. Вони уповільнюють вікове ослаблення зору, а також мають протизапальну дію.

Невелика кількість родзинок у компоті або корисному десерті знизить ризик розвитку ракових пухлин.

У цьому сухофрукті є фенольні сполуки, які вбивають та пригнічують ріст ракових клітин.

Високий вміст клітковини в родзинках сприяє хорошому травленню.

Саме тому він є незамінним помічником для людей, у яких є проблеми з випорожненням кишечника.

Велика кількість бору міститься в родзинках. Це сприяє покращенню координації, зміцненню пам’яті та концентрації уваги.

Ізюм поліпшує роботу нервової системи, регулює тиск, утримуючи його в межах норми.

У чорних родзинках дуже багато заліза та вітаміну В, нестача яких викликає анемію.

Ось ще одна причина додати ізюм у своє меню.

Тим більше, що півсклянки родзинок містить 7% добової норми заліза для жінок і 16% для чоловіків.

Якщо ти сидиш на дієті, то ці ласощі можуть повністю замінити солодощі.

Ізюм — джерело енергії та насичення, тому чудово підходить для здорового перекусу.

Клітковина, яка міститься у складі продукту, очищає зубну поверхню, зміцнює ясна, а кислоти борються з бактеріями в ротовій порожнині.

Це сприяє зміцненню зубів та запобігає появі карієсу.

За допомогою родзинок можна знизити рівень холестерину в крові природним та здоровим способом.

Достатньо добавляти невелику кількість ізюму в їжу щодня.

Це позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Тому будь здоровим та вживай корисну їжу, а ми тобі в цьому допоможемо.

