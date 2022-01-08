Де брати вітаміни взимку? Корисні властивості родзинок

Позитивний вплив ізюму на організм людини, вітаміни та корисні властивості сухофрукту.

Всім відомо, що ізюм — це сушений виноград, та чи знаєш ти, що в вологому та сушеному стані цей продукт розкриває різні корисні властивості?

Родзинки можна вживати самостійно, а також додавати до страв, наприклад, у сирники або настоянки.

Ізюм містить жири, білки, вуглеводи, клітковину, золу та воду.

Сухофрукт багатий на вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, РР, С, Е, К, Н.

Ранок у Великому місті підготував детальну інформацію про корисні властивості ізюму. Тоє після прочитання матеріалу ти зовсім по-іншому подивишся на цей сухофрукт.

Корисні властивості ізюму

Підтримка та покращення зору

У родзинках містяться бета-каротин та інші каротиноїди, вітаміни, кальцій та багато мікроелементів.

Саме ці речовини дуже важливі для здоров’я очей. Вони уповільнюють вікове ослаблення зору, а також мають протизапальну дію.

Профілактика раку

Невелика кількість родзинок у компоті або корисному десерті знизить ризик розвитку ракових пухлин.

У цьому сухофрукті є фенольні сполуки, які вбивають та пригнічують ріст ракових клітин.

Позбавляє закрепів

Високий вміст клітковини в родзинках сприяє хорошому травленню.

Саме тому він є незамінним помічником для людей, у яких є проблеми з випорожненням кишечника.

Зміцнення нервової системи

Велика кількість бору міститься в родзинках. Це сприяє покращенню координації, зміцненню пам’яті та концентрації уваги.

Ізюм поліпшує роботу нервової системи, регулює тиск, утримуючи його в межах норми.

Профілактика та лікування анемії

У чорних родзинках дуже багато заліза та вітаміну В, нестача яких викликає анемію.

Ось ще одна причина додати ізюм у своє меню.

Тим більше, що півсклянки родзинок містить 7% добової норми заліза для жінок і 16% для чоловіків.

Контроль за вагою

Якщо ти сидиш на дієті, то ці ласощі можуть повністю замінити солодощі.

Ізюм — джерело енергії та насичення, тому чудово підходить для здорового перекусу.

Фото: Unsplash

Здоров’я зубів

Клітковина, яка міститься у складі продукту, очищає зубну поверхню, зміцнює ясна, а кислоти борються з бактеріями в ротовій порожнині.

Це сприяє зміцненню зубів та запобігає появі карієсу.

Зниження рівня холестерину

За допомогою родзинок можна знизити рівень холестерину в крові природним та здоровим способом.

Достатньо добавляти невелику кількість ізюму в їжу щодня.

Це позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Тому будь здоровим та вживай корисну їжу, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаймо, раніше ми говорили про корисні властивості манго.

Головне фото: Pixabay

Марина Максакова

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