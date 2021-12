Фрукт, що дарує здоров’я: корисні властивості мандаринів

Корисні властивості мандарина – чому потрібно їсти цей смачний сонячний фрукт.

Аромат мандарина у багатьох із нас асоціюється з зимовими святами.

Втім цей фрукт не лише смачний, ароматний та новорічний, але й дуже-дуже корисний.

Усі цитрусові – сильні алергени. Тому треба вживати їх у помірній кількості.

Мандарини не варто їсти людям із підвищеною кислотністю, гастритом, виразкою, нефритом, гепатитом і холециститом.

