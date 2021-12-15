УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 15.12.2021 13:40
15.12.2021 13:40
Поділитися

Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей

Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей

Чим корисні креветки для організму людини? Ранок у Великому Місті розповість, чому вишуканий смак цих морепродуктів – не єдина їхня перевага.

Креветки мають унікальний склад. Тільки уяви – концентрація корисних речовин у їхньому м`ясі – у 50 разів більше, ніж у курці чи свинині!

Зокрема, креветки можуть похвалитися наявністю вітамінів А, групи В, С, D, Е та РР. А також цілої низки мікроелементів, серед яких – йод, натрій, калій, залізо, сірка, мідь, фтор та інші.

Корисні властивості креветок

  • Креветки – це справжній чоловічий еліксир. Цинк і селен виступають афродизіаком і підсилюють статеві сили. А жирні амінокислоти сприяють підвищенню рівня головного чоловічого гормону – тестостерону.
Також по темі: 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня Чому для жителів Менорки морепродукти – це розкіш? Перевірка рибного відділу: що продають у магазині та чи можна це їсти
  • Коли ти їси креветки – в організмі виробляється гормон щастя серотонін. Завдяки цьому легше долатимеш стреси і частіше посміхатимешся.
  • Щоб отримати добову норму йоду, достатньо з`їсти всього 100 грамів креветок. Введи їх у свій раціон, якщо хочеш, щоб щитоподібна залоза була в нормі.
  • Креветки – потужне джерело провітаміну А. Він корисний для нашої шкіри та зору.
  • Завдяки кальцію в складі, креветки зміцнюють кістки, поліпшують кровоток і нормалізують роблту нирок.

креветки фото

  • Креветки містять хром, який виводить із організму зайвий жир та шкідливий холестерин.
  • При регулярному вживанні, креветки запобігають появі онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості морської капусти.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
15.12.2021 13:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь