Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей

Чим корисні креветки для організму людини? Ранок у Великому Місті розповість, чому вишуканий смак цих морепродуктів – не єдина їхня перевага.

Креветки мають унікальний склад. Тільки уяви – концентрація корисних речовин у їхньому м`ясі – у 50 разів більше, ніж у курці чи свинині!

Зокрема, креветки можуть похвалитися наявністю вітамінів А, групи В, С, D, Е та РР. А також цілої низки мікроелементів, серед яких – йод, натрій, калій, залізо, сірка, мідь, фтор та інші.

Фото: Unsplash

