Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей

Чим корисні креветки для організму людини? Ранок у Великому Місті розповість, чому вишуканий смак цих морепродуктів – не єдина їхня перевага.

Креветки мають унікальний склад. Тільки уяви – концентрація корисних речовин у їхньому м`ясі – у 50 разів більше, ніж у курці чи свинині!

Зокрема, креветки можуть похвалитися наявністю вітамінів А, групи В, С, D, Е та РР. А також цілої низки мікроелементів, серед яких – йод, натрій, калій, залізо, сірка, мідь, фтор та інші.

Корисні властивості креветок

Креветки – це справжній чоловічий еліксир. Цинк і селен виступають афродизіаком і підсилюють статеві сили. А жирні амінокислоти сприяють підвищенню рівня головного чоловічого гормону – тестостерону.

Коли ти їси креветки – в організмі виробляється гормон щастя серотонін. Завдяки цьому легше долатимеш стреси і частіше посміхатимешся.

Щоб отримати добову норму йоду, достатньо з`їсти всього 100 грамів креветок. Введи їх у свій раціон, якщо хочеш, щоб щитоподібна залоза була в нормі.

Креветки – потужне джерело провітаміну А. Він корисний для нашої шкіри та зору.

Завдяки кальцію в складі, креветки зміцнюють кістки, поліпшують кровоток і нормалізують роблту нирок.

Креветки містять хром, який виводить із організму зайвий жир та шкідливий холестерин.

При регулярному вживанні, креветки запобігають появі онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості морської капусти.

Фото: Unsplash

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