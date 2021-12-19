Все про манго: у чому користь тропічного фрукта

Все, що потрібно знати про корисні властивості манго, як вибрати стиглий фрукт і почистити.
Цей екзотичний фрукт — один з найбільш смачних і популярних по всьому світу.
Окрім смакових якостей, манго має безліч корисних властивостей.
Тож, Ранок у Великому Місті розкаже все про цей тропічний фрукт.
Читай, зберігай і користуйся!
Корисні властивості манго
Манго можна їсти без заборон і використовувати в дієтах. Адже на 100 г цього фрукту припадає лише 60 ккал.
Крім того соковитий плід корисний для здоров’я, а саме:
- знімає нервозність;
- зміцнює імунітет, зменшує алергічні та запальні реакції організму;
- знижує холестерин;
- нормалізує рівень цукру;
- сприяє затягуванню порізів і ран;
- зміцнює стінки судин, позитивно впливає на процес кровотворення.
Манго не рекомендують їсти людям з чутливою слизовою, а також алергією і індивідуальною непереносимістю.
Манго не варто вживати разом з алкоголем, так як плід ускладнює виведення етилового спирту з організму.
Як вибрати манго?
Серед основних ознак ті, що вказують на те, що плід дозрів — це колір.
Стиглий манго виглядає великим плодом червоного кольору з яскраво-жовтою м’якіттю.
Також потрібно звертати увагу на шкірку. Вона повинна бути щільною і блискучою, без вм’ятин і темних плям.
На дотик фрукт має бути м’яким, але після натискання манго не має змінювати своєї форми.
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