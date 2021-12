Все про манго: у чому користь тропічного фрукта

Все, що потрібно знати про корисні властивості манго, як вибрати стиглий фрукт і почистити.

Цей екзотичний фрукт — один з найбільш смачних і популярних по всьому світу.

Окрім смакових якостей, манго має безліч корисних властивостей.

Тож, Ранок у Великому Місті розкаже все про цей тропічний фрукт.

Читай, зберігай і користуйся!

Манго можна їсти без заборон і використовувати в дієтах. Адже на 100 г цього фрукту припадає лише 60 ккал.

Крім того соковитий плід корисний для здоров’я, а саме:

Манго не рекомендують їсти людям з чутливою слизовою, а також алергією і індивідуальною непереносимістю.

Манго не варто вживати разом з алкоголем, так як плід ускладнює виведення етилового спирту з організму.

Серед основних ознак ті, що вказують на те, що плід дозрів — це колір.

Також потрібно звертати увагу на шкірку. Вона повинна бути щільною і блискучою, без вм’ятин і темних плям.

На дотик фрукт має бути м’яким, але після натискання манго не має змінювати своєї форми.

Фото: Unsplash

