Екзотична лобода. Корисні властивості кіноа

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває насіння кіноа, яке ще здавна вирощували індіанці Південної Америки.

Якби не м’який горіховий присмак, її можна було б сплутати з нешліфованим рисом.

Проте незважаючи на свій смак та застосування, вона не є злаком. Це вид лободи.

Цікавий факт, чи не так? Проте, виявляється, це далеко не все, що треба знати про цю крупу.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, чим ще особлива кіноа, окрім свого екзотичного походження.

Калій, магній, фосфор та амінокислоти, що містяться у кіноа, є дуже корисними для серцево-судинної системи.

Тому крупа ладна покращити холестериновий обмін, запобігти утворенню бляшок усередині судин і врегулювати артерільний тиск крові.

Якщо ти регулярно вживатимеш крупу, тоді точно не матимеш проблем із метаболізмом чи з рівнем цукру в крові.

Високий вміст клітковини, яким славиться кіноа, робить крупу мега корисною для роботи травного тракту.

Якщо треба вивести токсини і поліпшити моторику кишківника, знатимеш, куди звернутись.

Амінокислоти, які містяться у кіноа, покращують концентрацію уваги, пам’ять.

А вітаміни групи В, що теж значною мірою присутні в крупі, покращують всі життєво важливі процеси, які протікають у нашому організмі.

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, користь кіноа неабияк зростає.

Ці чудодійні речовини здатні боротися із старінням, відновлювати клітини людського організму та створювати потужний захист.

Якщо у сирому вигляді калорійність кіноа становить 368 ккал, то у відварному вона помітно зменшується – до 136 ккал.

Отже, крупа стане відмінним варіантом гарніру для тих, хто худне або просто дотримується правильного харчування.

До того ж, кіноа не містить глютену, який сприяє набору зайвих кілограмів.

Кіноа дуже добре справляється із відновленням. І це стосується не лише сил.

Велика поживність крупи забезпечує організм енергією для тривалої розумової та фізичної праці, а високий вміст легкозасвоюваного білка відновлює м’язи після силових навантажень.

Тому кіноа підходить для усіх – від спортсменів до тих, у кого протягом робочого дня киплять мізки.

На цьому пункті, може здатися, що ми приписуємо кіноа якісь магічні якості.

Але нічого дивовижного тут немає.

Великий вміст вітамінів В підтримує психоемоційний тонус та зменшує навантаження на нервову систему, викликані стресами, ПМС чи менопаузою у жінок.

Навіть найкорисніший у світі продукт може стати шкідливим.

Зазвичай таке трапляється, якщо вживати його, забувши про почуття міри.

Особливо обережними з кіноа слід бути людям із захворюваннями:

Оскільки цей продукт для нас досить екзотичний, то вводити його в харчування потрібно обережно, дуже невеликими порціями.

Так ти зможеш переконатися, чи не має у тебе індивідуальної непереносимості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кунжуту.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.