Екзотична лобода. Корисні властивості кіноа

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває насіння кіноа, яке ще здавна вирощували індіанці Південної Америки.

Якби не м’який горіховий присмак, її можна було б сплутати з нешліфованим рисом.

Проте незважаючи на свій смак та застосування, вона не є злаком. Це вид лободи.

Цікавий факт, чи не так? Проте, виявляється, це далеко не все, що треба знати про цю крупу.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, чим ще особлива кіноа, окрім свого екзотичного походження.

Корисні властивості кіноа

Позитивно впливає на здоров’я

Для серця і судин

Калій, магній, фосфор та амінокислоти, що містяться у кіноа, є дуже корисними для серцево-судинної системи.

Тому крупа ладна покращити холестериновий обмін, запобігти утворенню бляшок усередині судин і врегулювати артерільний тиск крові.

Для обміну речовин

Якщо ти регулярно вживатимеш крупу, тоді точно не матимеш проблем із метаболізмом чи з рівнем цукру в крові.

Для шлунка і кишківника

Високий вміст клітковини, яким славиться кіноа, робить крупу мега корисною для роботи травного тракту.

Якщо треба вивести токсини і поліпшити моторику кишківника, знатимеш, куди звернутись.

Для нервової системи та роботи мозку

Амінокислоти, які містяться у кіноа, покращують концентрацію уваги, пам’ять.

А вітаміни групи В, що теж значною мірою присутні в крупі, покращують всі життєво важливі процеси, які протікають у нашому організмі.

Підтримує імунітет

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, користь кіноа неабияк зростає.

Ці чудодійні речовини здатні боротися із старінням, відновлювати клітини людського організму та створювати потужний захист.

Окрім підтримки імунітету, високий вміст сильних антиоксидантних компонентів (селен, марганець, вітамін Е) знижує ризик розвитку раку молочних залоз.

Сприяє схудненню

Якщо у сирому вигляді калорійність кіноа становить 368 ккал, то у відварному вона помітно зменшується – до 136 ккал.

Отже, крупа стане відмінним варіантом гарніру для тих, хто худне або просто дотримується правильного харчування.

Високий вміст клітковини допоможе зберігати почуття насиченості досить довго, а велика кількість білка забезпечить хороший метаболізм.

До того ж, кіноа не містить глютену, який сприяє набору зайвих кілограмів.

Відновлює сили

Кіноа дуже добре справляється із відновленням. І це стосується не лише сил.

Велика поживність крупи забезпечує організм енергією для тривалої розумової та фізичної праці, а високий вміст легкозасвоюваного білка відновлює м’язи після силових навантажень.

Тому кіноа підходить для усіх – від спортсменів до тих, у кого протягом робочого дня киплять мізки.

Пом’якшує перебіг ПМС та менопаузи

На цьому пункті, може здатися, що ми приписуємо кіноа якісь магічні якості.

Але нічого дивовижного тут немає.

Великий вміст вітамінів В підтримує психоемоційний тонус та зменшує навантаження на нервову систему, викликані стресами, ПМС чи менопаузою у жінок.

Кіноа: протипоказання

Навіть найкорисніший у світі продукт може стати шкідливим.

Зазвичай таке трапляється, якщо вживати його, забувши про почуття міри.

Особливо обережними з кіноа слід бути людям із захворюваннями:

жовчного міхура (крупа наділена жовчогінною дією, що може призвести до закупорки жовчовивідних шляхів);

нирок (високий вміст білка може негативно повпливати на нирки).

Оскільки цей продукт для нас досить екзотичний, то вводити його в харчування потрібно обережно, дуже невеликими порціями.

Так ти зможеш переконатися, чи не має у тебе індивідуальної непереносимості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кунжуту.

Фото: Unsplash

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