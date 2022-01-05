10 причин полюбити зиму. Знайди свою улюблену

Мабуть, немає людини, яка б не любила літо. Так, його чекають щороку з нетерпінням.

А що ж робити, коли спекотний час проходить?

У кожній порі року є свої переваги.

Ранок у Великому Місті вирішив нагадати, за що можна любити зиму.

Топ-10 причин полюбити зиму

Зимові розваги

Згадай своє дитинство — як ліпили сніжки, або снігову бабу.

Катались на санях, спускалися зі снігових заметів, падали у білу гору та робили снігового янгола, розставляючи руки й ноги.

Хіба це не круто?

Що тобі заважає зараз це повторити, адже фізично ми дорослішаємо, але в душі залишаємося тими ж маленькими дітьми, які люблять розваги.

Також спробуй покататися взимку на лижах, це не лише корисно, а й максимально весело.

Влаштуй крутий вікенд з сім‘єю чи друзями у Карпатах, Протасовій горі чи у Вишгороді, де також є спеціальні площадки лижників і сноубордистів.

Вечірня романтика

Те відчуття, коли повертаєшся ввечері після роботи, або просто вийшли на прогулянку.

Довкола світяться вогники, зупиніться на хвилинку, подивіться на ліхтарі.

Сніг так гарно кружляє та виблискує — хіба це не підіймає настрій і не створює відчуття казки?

Наче у казці

Але родзинкою зимової казки є іній.

Він вкриває всі дерева шаром блискіток та робить чарівним все, до чого торкається.

Свіже повітря

На відміну від літа, зима має вагому перевагу — це чисте та свіже повітря.

Виходячи на вулицю, морозного зимового ранку, дихаєш на повні груди та відчуваєш, як вони наповнюються киснем.

Так відбувається через відсутність пилу, який літає у повітрі у теплу суху пору, особливо, коли сніг лежить під ногами.

Рум ’ яні щічки

Як співається у дитячій пісні: «морозець пощипав нам щічки».

Природній рожевий рум‘янець на обличчі — це ще одна причина полюбити зиму.

Не потрібно фарбуватися самостійно, за тебе все зробить морозець.

Але не забувай про те, як правильно доглядати за шкірою взимку. Це важливо.

Затишний одяг

Всі ми любимо сховатися у теплий об‘ємний светр зимового вечора.

А на вулицю одягаємо масивні затишні куртки та свої зимові аксесуари — шапку, рукавички, шарф.

Тільки взимку ми можемо використати ці «прикраси».

Зігріваючі напої



Саме взимку найбільш приємно після того, як змерзли на вулиці, грітися гарячими напоями.

Це може бути чай з лимоном, кава, какао, або гарячий шоколад.

Напій, який також прекрасно підійде для холодної пори — глінтвейн.

Новорічні свята та канікули

Всі ми любимо відпочивати, проводити час з родиною та друзями, зимові свята — ідеальний привід.

Кожного року ми чекаємо головне свято країни — Новий рік, а потім Різдво тощо.

Доречна пора, щоб відпочити, побути з рідними та зайнятися тим, що подобається.

Новорічні фільми та атмосфера

Ох, ці легендарні фільми, які стають традицією щороку.

Перегляд різних новорічних кінострічок у колі сім’ї — це чудово, адже ви поринаєте в атмосферу затишку та магії.

Щорічне прикрашання ялинки та вогники довкола, не тільки у твоїй оселі, а будь-де: чи то на вулиці чи в магазинах, кругом несеться ця атмосфера.

Новорічні пісні та подарунки

Кожна людина полюбляє дарувати або отримувати подарунки, а якщо ще й лунають новорічні пісні — це подвійне задоволення.

Це приємне відчуття схвильованості знайоме кожному, коли чекаєш момент отримати чи подарувати сюрприз.

Якщо у тебе поганий день чи просто немає настрою взимку — ти знаєш що робити, включаєте тематичні пісні та насолоджуйтеся атмосферою.

Сподіваємося, ти разом з нами вже задумалася (-вся) і подивися на зиму з іншого боку та почала (-в) закохуватися в цю пору року.

Тож, будь задоволеною (-им) своїм життям кожного дня та отримуй приємні відчуття у будь-яку пору року.

Адже в усьому можна бачити прекрасне і надихатися.

Нагадаймо, раніше ми розповідали про найкращі рецепти імбирного печива.

Фото: Pixabay

Марина Максакова

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