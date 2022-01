10 причин полюбити зиму. Знайди свою улюблену

Мабуть, немає людини, яка б не любила літо. Так, його чекають щороку з нетерпінням.

А що ж робити, коли спекотний час проходить?

У кожній порі року є свої переваги.

Ранок у Великому Місті вирішив нагадати, за що можна любити зиму.

Згадай своє дитинство — як ліпили сніжки, або снігову бабу.

Катались на санях, спускалися зі снігових заметів, падали у білу гору та робили снігового янгола, розставляючи руки й ноги.

Хіба це не круто?

Що тобі заважає зараз це повторити, адже фізично ми дорослішаємо, але в душі залишаємося тими ж маленькими дітьми, які люблять розваги.

Влаштуй крутий вікенд з сім‘єю чи друзями у Карпатах, Протасовій горі чи у Вишгороді, де також є спеціальні площадки лижників і сноубордистів.

Те відчуття, коли повертаєшся ввечері після роботи, або просто вийшли на прогулянку.

Довкола світяться вогники, зупиніться на хвилинку, подивіться на ліхтарі.

Сніг так гарно кружляє та виблискує — хіба це не підіймає настрій і не створює відчуття казки?

Але родзинкою зимової казки є іній.

Він вкриває всі дерева шаром блискіток та робить чарівним все, до чого торкається.

Виходячи на вулицю, морозного зимового ранку, дихаєш на повні груди та відчуваєш, як вони наповнюються киснем.

Так відбувається через відсутність пилу, який літає у повітрі у теплу суху пору, особливо, коли сніг лежить під ногами.

Як співається у дитячій пісні: «морозець пощипав нам щічки».

Природній рожевий рум‘янець на обличчі — це ще одна причина полюбити зиму.

Не потрібно фарбуватися самостійно, за тебе все зробить морозець.

Але не забувай про те, як правильно доглядати за шкірою взимку. Це важливо.

Всі ми любимо сховатися у теплий об‘ємний светр зимового вечора.

А на вулицю одягаємо масивні затишні куртки та свої зимові аксесуари — шапку, рукавички, шарф.

Тільки взимку ми можемо використати ці «прикраси».



Саме взимку найбільш приємно після того, як змерзли на вулиці, грітися гарячими напоями.

Це може бути чай з лимоном, кава, какао, або гарячий шоколад.

Всі ми любимо відпочивати, проводити час з родиною та друзями, зимові свята — ідеальний привід.

Кожного року ми чекаємо головне свято країни — Новий рік, а потім Різдво тощо.

Доречна пора, щоб відпочити, побути з рідними та зайнятися тим, що подобається.

Ох, ці легендарні фільми, які стають традицією щороку.

Перегляд різних новорічних кінострічок у колі сім’ї — це чудово, адже ви поринаєте в атмосферу затишку та магії.

Щорічне прикрашання ялинки та вогники довкола, не тільки у твоїй оселі, а будь-де: чи то на вулиці чи в магазинах, кругом несеться ця атмосфера.

Кожна людина полюбляє дарувати або отримувати подарунки, а якщо ще й лунають новорічні пісні — це подвійне задоволення.

Це приємне відчуття схвильованості знайоме кожному, коли чекаєш момент отримати чи подарувати сюрприз.

Сподіваємося, ти разом з нами вже задумалася (-вся) і подивися на зиму з іншого боку та почала (-в) закохуватися в цю пору року.

Тож, будь задоволеною (-им) своїм життям кожного дня та отримуй приємні відчуття у будь-яку пору року.

Адже в усьому можна бачити прекрасне і надихатися.

