Як доглядати за обличчям взимку – корисні поради

Як доглядати за обличчям взимку? Це питання часто турбує красунь, які дбають про свою шкіру.
Ранок у Великому Місті відшукав для тебе комплекс різних процедур. Усе – читай нижче.
Як доглядати за шкірою обличчя взимку
Взимку наша шкіра стає особливо чутливою і, зазвичай, пересихає. Це відбувається через те, що рівень вологості у повітрі зменшується і шкіра автоматично починає її віддавати.
А це призводить до неприємних відчуттів.
Тому тобі обов’язково треба знати, як правильно доглядати за обличчям саме в холодну пору року.
Правило №1
Зволожуй
Придбай крем легкої текстури, який буде швидко вбиратися в шкіру. Щоб знати точно, який кращий, порадься з косметологом або дерматологом.
Зволожуй ним шкіру 1-2 рази на день, але не перед виходом із дому. Краще зробити це за півгодини-годину до того, як будеш гуляти на свіжому повітрі.
Не забувай і про догляд за губами. Якщо не хочеш, аби вони тріскали, кілька разів на день користуйся зволожувальним бальзамом для губ, інакше кажучи, гігієнічною помадою.
Правило №2
Попрощайся з гелями для вмивання, які містять спирт
Чому? Бо спирт пересушує шкіру ще більше. І стягнення на обличчі ти відчуватимеш довше, ніж зазвичай.
Якщо не можеш обійтися без очищувальних засобів, просто заміни їх на косметичне молочко.
Правило №3
Користуйся сонцезахисним кремом
Хибно думати, що сонце взимку не шкідливе. І хоч ми його не відчуваємо на собі, та саме в цю пору року воно знаходиться найближче до землі.
А сонячне проміння, як відомо, не надто позитивно впливає на шкіру. Звичайно, вітамін D ніхто не відміняв, проте й старіння лишається в силі.
Правило №4
Пілінг
Зима – найбільш вдалий період для пілінгів. Принаймні так вважають косметологи. Ця процедура корисна тим, що знімає сухість, тобто мертві клітини шкіри.
Таким чином твоє обличчя буде виглядати, як у немовляти.Також по темі: Продукти, які борються з безсонням Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян Косметолог розповіла, які продукти роблять шкіру проблемною
Що ж, тепер ти знаєш, як правильно доглядати за шкірою взимку. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.
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Алла Гичка
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