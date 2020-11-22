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ICTV / Ранок / Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору / 22.11.2020 12:40
22.11.2020 12:40
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Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору

Фото: Pixabay

Як приготувати смачний глінтвейн вдома? 

Кажуть, якщо дім наповнюється ароматами вина, кориці й інших прянощів, чекай багато тепла й хорошого настрою.

Холодні зимові вечори пройдуть значно приємніше зі склянкою цього чудо-напою.

Він ладен зігріти, умить подарувати святковий передноворічний настрій і забезпечити посиденьки з друзями чи рідними особливою атмосферою.

Все це — про короля теплих напоїв, пряний і ароматний глінтвейн.

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Зима вже зовсім поруч, тож під рукою завжди має бути рецепт смачного глінтвейну. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе одні з найкращих!

Як приготувати смачний глінтвейн?

Класичний рецепт

Для класичного глінтвейну тобі не знадобляться якісь особливі продукти — більшість із них мали б знайтись на твоїй кухні.

Інгредієнти:

  • Сухе червоне вино – 1 л;
  • Цукор – 200 г (можеш додати більше чи менше на твій смак);
  • Бутони гвоздики – 6-7 штук;
  • Кориця: 1 паличка або 1 ч. ложка;
  • Мелений мускатний горіх – щіпка;
  • Чорний перець горошком – 2 шт .;
  • Духмяний перець горошком – 2 шт .;
  • Лимон (апельсин, яблуко або будь-який інший фрукт) – 1 шт.

Приготування: 

  1. Налий вино в каструлю і постав її на вогонь. Додай цукор, ретельно розмішай. Стеж, аби не закипіло. А як тільки з’явиться пінка, зніми її.
  2. Коли рідина почне парувати, додай порізані фрукти та всі спеції.
  3. З вогню зніми напій тоді, коли він практично закипить. Накрити кришкою і залиши настоюватися на кілька хвилин.
  4. Проціди глінтвейн і все – можна зігрівати себе та гостей.

Італійський глінтвейн на білому вині

І хоч в Італії не дуже холодні зими, проте надто смачні вина, аби ними не насолоджуватись.

Інгредієнти:

  • пляшка білого напівсолодкого вина;
  • апельсин – 1 шт.;
  • ¼ грейпфруту
  • цукор – 2 ст. ложки;
  • паличка кориці
  • суха гвоздика
  • зірочка бадьяну.

Приготування: 

  1. Вино разом зі спеціями та цукром розігріти на невеликому вогні;
  2. Додати нарізаний на скибочки 1 апельсин і сік ¼ частини грейпфруту;
  3.  Все це перемішати, розлити у чашки й насолоджуватись!
глінтвейн на білому вині фото

Фото: Pixabay

Лондонський док — Англійський глінтвейн

Де-де, а у похмурому та туманному Лондоні глінтвейн точно вміють готувати. Там він — майже завжди доречний та актуальний.

Інгредієнти:

  • темний ром — 2 ст.л.;
  • сухе червоне вино — 45 мл;
  • лимон — 1 скибочка;
  • цукор — 2 ч.л.;
  • мускатний горіх — 1 ч.л.;
  • кориця — 1 паличка.

Приготування: 

  1. У пивному кухолі чи каструлі слід розчинити цукор у невеликій кількості гарячої (але не доведеної до кипіння!) води.
  2. Тоді додати спиртні напої – вино та ром, скибочку лимону, паличку кориці і залити все це гарячою водою.
  3. Після цього додаємо мускатний горіх і перемішуємо.

Вишневий глінтвейн по-київськи

Не обов’язково мандрувати світом, що знайти смачні рецепти теплих напоїв.

Цей рецепт, родом із нашої столиці, не лише зігріє, а й перенесе тебе на атмосферний та затишний Поділ.

Інгредієнти:

  • червоне десертне вино — 2 пляшки;
  • вишнева наливка — 1 пляшка (0,5 л)
  • гвоздика — 5-6 шт.
  • дрібка меленої кориці
  • лимон — 1 шт.

Обліпиховий глінтвейн (відео-рецепт)

Взимку дуже хочеться обліпихового чаю, апельсинів та глінтвейну. А що, якщо все це об’єднати в один напій?

Дивіться у відео.

Неважливо, обереш ти один рецепт або спробуєш приготувати всі по черзі — головне, зберігай тепло та хороший настрій протягом довгих зимових вечорів!

Нагадаємо, раніше ми ділились оригінальним рецептом бургера.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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Теги: напої, рецепти
22.11.2020 12:40



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