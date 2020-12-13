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ICTV / Ранок / Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво? / 13.12.2020 11:13
13.12.2020 11:13
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Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво?


Найкращі рецепти імбирного печива. 

Свято наближається, а ти досі не зарядився(-лась) новорічним настроєм? Тоді час увімкнути різдвяні хіти, одягнути святковий фартух і заповнити твій дім пряними ароматами кориці!

Попереду — процес приготування традиційних смаколиків, які за мить подарують тобі довгоочікуване відчуття казки.

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Імбирне печиво прийшло до нас із далекоїї Англії, і вже протягом сторіччя залишається справжньою різдвяною класикою для усього світу.

Тож сьогодні Ранок у Великому Місті поділиться найкращими рецептами цього простого десерту.

Як приготувати смачне імбирне печиво?

Незмінна класика

Напевно, через простоту приготування й доступність інгредієнтів, імбирне печиво й увінчалось всесвітньою славою.

Проте на смак це зовсім не впливає!

Ми вирішили почати із традиційного класичного, а також найпростішого рецепту для тих, хто не любить експерементувати зі смаками.

Інгредієнти:

  • мед – 3 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • імбир – 2 ч. л.
  • кориця – 2 ч. л.
  • мелений мускатний горіх – дрібка
  • коріандр – дрібка
  • сода – 1 ч. л.
  • масло вершкове – 70 г
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 1–2 скл.
  • цукрова пудра – 180 г
  • білок – 1 шт.

Приготування: 

  1. У каструлі змішай мед, цукор, спеції.
  2. Постав суміш на плиту, помішуй і розтоплюй на повільному вогні до перших бульбашок.
  3. Після закипання додай соду і вершкове масло. Розмішай до розчинення.
  4. Зніми з вогню і дай рідині охолонути.
  5. Вбий туди яйце і все добре перемішай.
  6. Додай борошно і заміси тісто.
  7. Дай йому постояти близько 15 хвилин, а поки розігрій духовку до 190 градусів.
  8. Розкатай тісто і виріж фігурки.
  9. Виклади печиво на деко з пергаментом і випікай близько 10 хвилин.

 

З шоколадом

Шоколаду багато не буває! А ще — він завжди і всюди доречний.

Якщо така думка тобі імпонує, то мусиш спробувати приготувати імбирне печиво за цим рецептом.

Буде смачно й по-шоколадному особливо!

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 125 г
  • Цукор – 200 г
  • Ванілін – 2 г
  • Імбир – 80 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Шоколад чорний – 400 г
  • Родзинки – 200 г

Приготування: 

  1. Збий масло з цукром до однорідної маси.
  2. Додай туди ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи).
  3. Подрібни імбир і додай до одержаної маси.
  4. Змішай просіяне борошно із содою і висип у глибоку посудину.
  5. На крупній тертці натри шоколад.
  6. Додай його в тісто і все ретельно перемішай.
  7. Досип туди родзинки.
  8. Розкатай тісто, виріж печиво і розмісти на змащене маслом деко.
  9. Випікай в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

 

З апельсиновою цедрою

Що може зробити прянощі кориці й імбиру ще ароматнішими?

Правильно — цедра цитрусових.

Лимон, апельсини й імбир — те, що потрібно взимку.

А запах буде стояти такий атмосферний, що й ароматизовані свічки не знадобляться.

Інгредієнти:

  • мед – 100 г
  • вершкове масло – 100 г
  • цукор – 100 г
  • апельсинова та лимонна цедра — по 1 шт.
  • пшеничне борошно — 470 г
  • яйце — 1 шт.
  • пюре свіжого імбиру — 30 г
  • розпушувач, ванілін, кориця — по дрібці

Приготування: 

  1. У маленькій каструлі змішай мед, цукор, цедру і спеції. На маленькому вогні нагрівай, поки цукор повністю не розчиниться у суміші.
  2. Додай імбирне пюре.
  3. Зніми з вогню, вбий туди яйце та ретельно збий суміш.
  4. Додай вершкове масло.
  5. Окремо з’єднай сіль, розпушувач і борошно. Поступово додавай сухі компоненти у рідину, поки не замісиш тісто.
  6. Застели форми пергаментом і розігрій піч до 200 градусів.
  7. Розкачай тісто завтовшки у 5-6 мм та виріж печиво. Перемісти на форми і випікай не більше 5 хвилин.

 

Дієтичний варіант

Якщо не хочеш зловживати зайвими калоріями, то відмовляти у різдвяних смаколиках собі не слід!

Ми й для тебе маємо дієтичний рецепт — без цукру та вершкового масла.

Інгредієнти:

  • сир домашній  – 200 г
  • пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г
  • яєчний білок – 1 шт.
  • цільнозернове борошно – 3 ст. л.
  • розігрітий мед – 1 ст. л.
  • мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.
  • какао-порошок – 1 ч. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці

Приготування: 

  1. Змішай міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції.
  2. Вмішай туди висівки і потім додай борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш.
  3. Отримане тісто загорни в харчову плівку і відправ до морозилки на 1 годину.
  4. Розкатай тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім виріж фігурки.
  5. При температурі 190 градусів випікай протягом 15 хвилин.

 

Імбирне печиво з білковою глазурю (відео-рецепт)

Який би рецепт ти не обрав(-ла), печиво потрібно оригінально прикрасити.

Тоді воно не лише потішить тебе і рідних, а й стане ідеальним подарунком для колег чи друзів.

Отже, покроковий рецепт імбирного печива з білковою глазурю дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати смачний глінтвейн вдома.

Фото: Pixabay

 Софія Сукач

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Теги: печиво, рецепти
13.12.2020 11:13



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