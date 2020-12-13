Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво?

Найкращі рецепти імбирного печива.

Свято наближається, а ти досі не зарядився(-лась) новорічним настроєм? Тоді час увімкнути різдвяні хіти, одягнути святковий фартух і заповнити твій дім пряними ароматами кориці!

Попереду — процес приготування традиційних смаколиків, які за мить подарують тобі довгоочікуване відчуття казки.

Імбирне печиво прийшло до нас із далекоїї Англії, і вже протягом сторіччя залишається справжньою різдвяною класикою для усього світу.

Тож сьогодні Ранок у Великому Місті поділиться найкращими рецептами цього простого десерту.

Як приготувати смачне імбирне печиво?

Незмінна класика

Напевно, через простоту приготування й доступність інгредієнтів, імбирне печиво й увінчалось всесвітньою славою.

Проте на смак це зовсім не впливає!

Ми вирішили почати із традиційного класичного, а також найпростішого рецепту для тих, хто не любить експерементувати зі смаками.

Інгредієнти:

мед – 3 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

імбир – 2 ч. л.

кориця – 2 ч. л.

мелений мускатний горіх – дрібка

коріандр – дрібка

сода – 1 ч. л.

масло вершкове – 70 г

яйце – 1 шт.

борошно – 1–2 скл.

цукрова пудра – 180 г

білок – 1 шт.

Приготування:

У каструлі змішай мед, цукор, спеції. Постав суміш на плиту, помішуй і розтоплюй на повільному вогні до перших бульбашок. Після закипання додай соду і вершкове масло. Розмішай до розчинення. Зніми з вогню і дай рідині охолонути. Вбий туди яйце і все добре перемішай. Додай борошно і заміси тісто. Дай йому постояти близько 15 хвилин, а поки розігрій духовку до 190 градусів. Розкатай тісто і виріж фігурки. Виклади печиво на деко з пергаментом і випікай близько 10 хвилин.

З шоколадом

Шоколаду багато не буває! А ще — він завжди і всюди доречний.

Якщо така думка тобі імпонує, то мусиш спробувати приготувати імбирне печиво за цим рецептом.

Буде смачно й по-шоколадному особливо!

Інгредієнти:

Масло вершкове – 125 г

Цукор – 200 г

Ванілін – 2 г

Імбир – 80 г

Яйця – 4 шт.

Борошно пшеничне – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Шоколад чорний – 400 г

Родзинки – 200 г

Приготування:

Збий масло з цукром до однорідної маси. Додай туди ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи). Подрібни імбир і додай до одержаної маси. Змішай просіяне борошно із содою і висип у глибоку посудину. На крупній тертці натри шоколад. Додай його в тісто і все ретельно перемішай. Досип туди родзинки. Розкатай тісто, виріж печиво і розмісти на змащене маслом деко. Випікай в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

З апельсиновою цедрою

Що може зробити прянощі кориці й імбиру ще ароматнішими?

Правильно — цедра цитрусових.

Лимон, апельсини й імбир — те, що потрібно взимку.

А запах буде стояти такий атмосферний, що й ароматизовані свічки не знадобляться.

Інгредієнти:

мед – 100 г

вершкове масло – 100 г

цукор – 100 г

апельсинова та лимонна цедра — по 1 шт.

пшеничне борошно — 470 г

яйце — 1 шт.

пюре свіжого імбиру — 30 г

розпушувач, ванілін, кориця — по дрібці

Приготування:

У маленькій каструлі змішай мед, цукор, цедру і спеції. На маленькому вогні нагрівай, поки цукор повністю не розчиниться у суміші. Додай імбирне пюре. Зніми з вогню, вбий туди яйце та ретельно збий суміш. Додай вершкове масло. Окремо з’єднай сіль, розпушувач і борошно. Поступово додавай сухі компоненти у рідину, поки не замісиш тісто. Застели форми пергаментом і розігрій піч до 200 градусів. Розкачай тісто завтовшки у 5-6 мм та виріж печиво. Перемісти на форми і випікай не більше 5 хвилин.

Дієтичний варіант

Якщо не хочеш зловживати зайвими калоріями, то відмовляти у різдвяних смаколиках собі не слід!

Ми й для тебе маємо дієтичний рецепт — без цукру та вершкового масла.

Інгредієнти:

сир домашній – 200 г

пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г

яєчний білок – 1 шт.

цільнозернове борошно – 3 ст. л.

розігрітий мед – 1 ст. л.

мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.

какао-порошок – 1 ч. л.

розпушувач – 1 ч. л.

сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці

Приготування:

Змішай міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції. Вмішай туди висівки і потім додай борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш. Отримане тісто загорни в харчову плівку і відправ до морозилки на 1 годину. Розкатай тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім виріж фігурки. При температурі 190 градусів випікай протягом 15 хвилин.

Імбирне печиво з білковою глазурю (відео-рецепт)

Який би рецепт ти не обрав(-ла), печиво потрібно оригінально прикрасити.

Тоді воно не лише потішить тебе і рідних, а й стане ідеальним подарунком для колег чи друзів.

Отже, покроковий рецепт імбирного печива з білковою глазурю дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати смачний глінтвейн вдома.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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