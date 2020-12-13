Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво?

Найкращі рецепти імбирного печива.
Свято наближається, а ти досі не зарядився(-лась) новорічним настроєм? Тоді час увімкнути різдвяні хіти, одягнути святковий фартух і заповнити твій дім пряними ароматами кориці!
Попереду — процес приготування традиційних смаколиків, які за мить подарують тобі довгоочікуване відчуття казки.Також по темі: Як прикрасити дім до Нового року Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти Чим здивувати кохану людину в новорічну ніч: подарунки для другої половинки
Імбирне печиво прийшло до нас із далекоїї Англії, і вже протягом сторіччя залишається справжньою різдвяною класикою для усього світу.
Тож сьогодні Ранок у Великому Місті поділиться найкращими рецептами цього простого десерту.
Як приготувати смачне імбирне печиво?
Незмінна класика
Напевно, через простоту приготування й доступність інгредієнтів, імбирне печиво й увінчалось всесвітньою славою.
Проте на смак це зовсім не впливає!
Ми вирішили почати із традиційного класичного, а також найпростішого рецепту для тих, хто не любить експерементувати зі смаками.
Інгредієнти:
- мед – 3 ст. л.
- цукор – 2 ст. л.
- імбир – 2 ч. л.
- кориця – 2 ч. л.
- мелений мускатний горіх – дрібка
- коріандр – дрібка
- сода – 1 ч. л.
- масло вершкове – 70 г
- яйце – 1 шт.
- борошно – 1–2 скл.
- цукрова пудра – 180 г
- білок – 1 шт.
Приготування:
- У каструлі змішай мед, цукор, спеції.
- Постав суміш на плиту, помішуй і розтоплюй на повільному вогні до перших бульбашок.
- Після закипання додай соду і вершкове масло. Розмішай до розчинення.
- Зніми з вогню і дай рідині охолонути.
- Вбий туди яйце і все добре перемішай.
- Додай борошно і заміси тісто.
- Дай йому постояти близько 15 хвилин, а поки розігрій духовку до 190 градусів.
- Розкатай тісто і виріж фігурки.
- Виклади печиво на деко з пергаментом і випікай близько 10 хвилин.
З шоколадом
Шоколаду багато не буває! А ще — він завжди і всюди доречний.
Якщо така думка тобі імпонує, то мусиш спробувати приготувати імбирне печиво за цим рецептом.
Буде смачно й по-шоколадному особливо!
Інгредієнти:
- Масло вершкове – 125 г
- Цукор – 200 г
- Ванілін – 2 г
- Імбир – 80 г
- Яйця – 4 шт.
- Борошно пшеничне – 250 г
- Сода – 1 ч. л.
- Шоколад чорний – 400 г
- Родзинки – 200 г
Приготування:
- Збий масло з цукром до однорідної маси.
- Додай туди ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи).
- Подрібни імбир і додай до одержаної маси.
- Змішай просіяне борошно із содою і висип у глибоку посудину.
- На крупній тертці натри шоколад.
- Додай його в тісто і все ретельно перемішай.
- Досип туди родзинки.
- Розкатай тісто, виріж печиво і розмісти на змащене маслом деко.
- Випікай в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.
З апельсиновою цедрою
Що може зробити прянощі кориці й імбиру ще ароматнішими?
Правильно — цедра цитрусових.
Лимон, апельсини й імбир — те, що потрібно взимку.
А запах буде стояти такий атмосферний, що й ароматизовані свічки не знадобляться.
Інгредієнти:
- мед – 100 г
- вершкове масло – 100 г
- цукор – 100 г
- апельсинова та лимонна цедра — по 1 шт.
- пшеничне борошно — 470 г
- яйце — 1 шт.
- пюре свіжого імбиру — 30 г
- розпушувач, ванілін, кориця — по дрібці
Приготування:
- У маленькій каструлі змішай мед, цукор, цедру і спеції. На маленькому вогні нагрівай, поки цукор повністю не розчиниться у суміші.
- Додай імбирне пюре.
- Зніми з вогню, вбий туди яйце та ретельно збий суміш.
- Додай вершкове масло.
- Окремо з’єднай сіль, розпушувач і борошно. Поступово додавай сухі компоненти у рідину, поки не замісиш тісто.
- Застели форми пергаментом і розігрій піч до 200 градусів.
- Розкачай тісто завтовшки у 5-6 мм та виріж печиво. Перемісти на форми і випікай не більше 5 хвилин.
Дієтичний варіант
Якщо не хочеш зловживати зайвими калоріями, то відмовляти у різдвяних смаколиках собі не слід!
Ми й для тебе маємо дієтичний рецепт — без цукру та вершкового масла.
Інгредієнти:
- сир домашній – 200 г
- пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г
- яєчний білок – 1 шт.
- цільнозернове борошно – 3 ст. л.
- розігрітий мед – 1 ст. л.
- мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.
- какао-порошок – 1 ч. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці
Приготування:
- Змішай міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції.
- Вмішай туди висівки і потім додай борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш.
- Отримане тісто загорни в харчову плівку і відправ до морозилки на 1 годину.
- Розкатай тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім виріж фігурки.
- При температурі 190 градусів випікай протягом 15 хвилин.
Імбирне печиво з білковою глазурю (відео-рецепт)
Який би рецепт ти не обрав(-ла), печиво потрібно оригінально прикрасити.
Тоді воно не лише потішить тебе і рідних, а й стане ідеальним подарунком для колег чи друзів.
Отже, покроковий рецепт імбирного печива з білковою глазурю дивись у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати смачний глінтвейн вдома.
Фото: Pixabay