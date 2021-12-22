Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22

Яку сумку обрати цієї зими? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі та тренди.
Сумок багато не буває. Особливо, коли вони різноманітні, оригінальні та стильні.
У цьому сезоні дизайнери пропонують звернути увагу на об’ємні варіанти, в які поміститься все необхідне.
Популярними в холодний сезон будуть і пухнасті сумочки, які зігріватимуть уже одним своїм зовнішнім виглядом.
Модні сумки на зиму 2021/22
Сумка-гармошка
Один із найбільш незвичайних трендів цієї зими – сумки в гармошку.
Складки надають їм футуристичного вигляду. Тож якщо тобі не хочеться чогось справді оригінального – радимо звернути увагу на цей варіант.
Сумка-пуховик
М’якенька і пухкенька, така приємна на дотик! Усе це про модну сумку-пуховик, яка увірвалася в тренди цього сезону.
Її текстура нагадує стьобану ковдру і чудово пасує до об’ємних пуховиків-оверсайз.
Така модель точно приверне до тебе увагу, особливо якщо обереш варіант яскравого кольору, наприклад, блакитного, рожевого чи срібного.
Хутряна сумка
Сумочки з еко-хутра – найепатажніший тренд зими 2021/2022.Також по темі: Ні косухам і сукням-светрам? ТОП-5 модних антитрендів осені 2021 Чи надовго рожевий увірвався у тренди? Дизайнерка бренду LALLIER про нову колекцію Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей
Цей аксесуар здатен підняти настрій навіть у дуже холодний та похмурий день. Причому не лише тобі, але й усім, хто тебе побачить.
То чому б не додати до зимової сірості трішки грайливості та позитивного настрою?
Сумка з широким ремінцем
Тоненькі ланцюжки краще залишити до наступного сезону. Адже зараз у тренді – сумки з широкими та масивними ремінцями.
Причому, виглядати вони можуть як справжній витвір мистецтва.
Логотипи, вишивка, різноманітні надписи – у цьому сезону в тренді майже будь-який декор на ремінці.
Яскрава сумка
Це зовсім не типово для зими, але цьогоріч на піку моди – сумки соковитих відтінків.
Бірюзові, жовті, сині, червоні – цієї зими колір однозначно «рулить»!
Тоут
Не уявляєш, як усі твої речі можна помістити в маленьку сумочку? Тоді спокійно купуй величезну.
Адже справжнім хітом зимового сезону стане містка сумка-тоут.
Класичний тоут – це сумка великого розміру з двома ручками. Вона має одне відділення та відкритий верх без застібки.
Втім, сьогодні ходити без застібки не дуже практично. А часом – просто небезпечно.
Тому радимо надавати перевагу варіаціям сумки-тоут із блискавкою або кнопкою по центру.
Сумка-листоноша
Якщо ж тобі більше до вподоби сумки класичних форм – зверни увагу «листоношу», або ж «меседжер».
Вони вигладять невеликими, та, незважаючи на це, дуже місткі.
Тож якщо шукаєш універсальний варіант на всі випадки життя, сумка-листоноша – це те, що треба.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на зиму 2021.
Фото: Pexels