Зірковий бебі-бум: діти знаменитостей, які народилися у 2021 році

Хто із знаменитостей став батьками в 2021 році.

2021 рік видався непростим, однак серед всіх перепитій є те, що незмінно дарує щастя — народження дитини.

Чимало українських та зарубіжних зіркових пар стали батьками.

Тож Ранок у Великому Місті нагадає про знаменитостей, які стали батьками в 2021 році.

Зірка серіалу “Величне століття. Роксолана” цього року стала матусею.

8 січня у неї народилася друга дочка Лілі.

Це спільна дитина з американським бізнесменом.

Мерьєм не часто ділиться фотографіями з дітьми, але нещодавно акторка опублікувала зворушливий знімок з доньками.

Королівська британська родина теж поповнилась малечою.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками.

9 лютого у них народився хлопчик.

Українська співачка Анастасія Приходько втретє стала мамою.

25 березня виконавиця народила сина Луку.

Хлопчик народився у стосунках з чоловіком Олександром.

Нещодавно зіркова матуся ділилась сімейною світлиною з усіма дітьми.

Американська актриса і модель народила первістка.

Народила Ратаковскі сина, Сильвестра Аполло Беара, від чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда.

Актор і зірка фільмів “Сам удома” у 40 років вперше став батьком.

Матір’ю дитини стала актриса Бренда Сонг.

Дитина у пари народилася 5 квітня в Лос-Анджелесі.

Сина Калкіна назвали Дакота на честь сестри актора, яка загинула.

Український телеведучий Сергій Притула втретє став батьком.

25 травня стали Сергій та дружина Катерина стали батьками доньки Стефанії.

Нещодавно Притула показував, як проходить вечір в родині, кли тато приходить з роботи.

Український музикант Віктор Павлик став знову батьком.

15 червня дружина Катерина Реп’яхова народила сина.

Його назвали Михайло.

Зірковий татусь часто ділиться фотографіями малюка в своєму Інстаграм.

Ще одне поповлення королівської родини.

У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл 4 червня народилася дочка Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Дівчинку назвали на честь її прабабусі королеви Єлизавети ІІ. Друге ім’я дали на честь матері принца Гаррі принцеси Діани.

Нині родина мешкає у Каліфорнії після того, як пара вирішила скласти з себе королівські обов’язки.

Анастасія Кочетова (MamaRika) народила сина разом.

Хлопчик з’явився на світ у шлюбі з гумористом Сергієм Середою.

Супермодель Наомі Кемпбелл уперше стала матір’ю.

Зірка не розкриває подробиць, тож стать і ім’я дитини тримається в таємниці.

Фото: viktorpavlik, emrata

